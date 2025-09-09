Польша полностью закрывает границу с беларусью в преддверии учений "Запад-2025"
Киев • УНН
Польша закроет границу с беларусью, включая железнодорожные переходы, из-за агрессивных российско-белорусских учений "Запад-2025". Это решение принято из соображений национальной безопасности, на фоне роста напряженности и гибридной войны.
Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что в ночь с четверга на пятницу страна закроет границу с беларусью, включая железнодорожные переходы. Решение было принято из соображений национальной безопасности накануне российско-белорусских учений "Запад-2025", пишет УНН со ссылкой на Polsat News.
Агрессивные российско-белорусские учения "Запад" начнутся в пятницу, а в ночь с четверга на пятницу мы закроем границу с беларусью, включая железнодорожные переезды
Он добавил, что Польша отреагирует на эти действия и упомянул об аресте белорусским КГБ якобы польского шпиона, который оказался монахом. По словам премьер-министра, такие действия являются "агрессивной провокацией".
По словам главы правительства, всем министерствам, которых коснулось это решение, поручено представить детальные отчеты о ситуации на границе.
Учения "Запад-2025"
москва и минск сообщили, что в учениях "Запад-2025", запланированных на 12–16 сентября, примут участие 13 тысяч военнослужащих. Литовские разведслужбы указывают, что фактическое количество задействованных войск может быть больше. В то же время литовские чиновники говорят о до 30 000 белорусских и российских военнослужащих.
Заместитель главы Министерства национальной обороны Польши Павел Залевский в конце августа отметил, что польская сторона ожидает, что учения будут сопровождаться усилением нервной, информационной и гибридной войны.
Под угрозой ли Сувалкский коридор?
Бывший офицер британской военной разведки Филипп Инграм предупредил, что Россия может попытаться захватить Сувалкский коридор, который считается одной из самых уязвимых точек НАТО - это малонаселенная 100-километровая территория лесистых равнин. Она соединяет Польшу и Литву и граничит с беларусью и российским эксклавом Калининградом. Этот коридор является ключевым сухопутным маршрутом для стран Балтии к остальной части альянса.
"Мы наблюдаем усиление российского военного присутствия в Калининграде и беларуси, мы наблюдаем внезапные военные учения и необычные перемещения войск", — прокомментировал он в комментарии The Sun.
"Мы должны быть готовы к каждому шагу", - добавил Януш Сеймей, представитель Министерства национальной обороны.
"Будем надеяться, что это худший сценарий, которого не произойдет", - подытожил он.
Ранее УНН писал, что Спецслужбы Чехии, Венгрии и Румынии разоблачили шпионскую сеть беларуси в Европе. Среди разоблаченных — бывший заместитель главы разведки Молдовы, который передавал секретную информацию КГБ беларуси.