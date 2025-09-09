Польша полностью закрывает границу с беларусью в преддверии учений "Запад-2025"

$41.250.03
48.380.22
ukenru
Эксклюзив
07:55 • 30969 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 54293 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 48641 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 30516 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 27402 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 26946 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 39045 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 56169 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 29031 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 50502 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
43%
753мм
Популярные новости
Украина и ЕС начали скрининг по последнему Кластеру, посвященному сельскому хозяйству9 сентября, 03:31 • 10346 просмотра
Шпионская сеть Беларуси раскрыта в Европе: детали операции9 сентября, 03:49 • 12718 просмотра
На ВОТ ищут предателей, помогающих отбирать жилье у украинцев - ЦНС9 сентября, 05:16 • 11698 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию9 сентября, 07:22 • 33014 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 24864 просмотра
публикации
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию9 сентября, 07:22 • 33103 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 54293 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 48641 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo8 сентября, 15:42 • 56169 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей8 сентября, 13:06 • 47633 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Андрій Єрмак
Петр Порошенко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Индия
Харьков
Реклама
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 24935 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 29288 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 28244 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 97252 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 54287 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Truth Social
Тесла Модель Y
Лекарственные средства
Financial Times

Польша полностью закрывает границу с беларусью в преддверии учений "Запад-2025"

Киев • УНН

 • 332 просмотра

Польша закроет границу с беларусью, включая железнодорожные переходы, из-за агрессивных российско-белорусских учений "Запад-2025". Это решение принято из соображений национальной безопасности, на фоне роста напряженности и гибридной войны.

Польша полностью закрывает границу с беларусью в преддверии учений "Запад-2025"

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что в ночь с четверга на пятницу страна закроет границу с беларусью, включая железнодорожные переходы. Решение было принято из соображений национальной безопасности накануне российско-белорусских учений "Запад-2025", пишет УНН со ссылкой на Polsat News.

Агрессивные российско-белорусские учения "Запад" начнутся в пятницу, а в ночь с четверга на пятницу мы закроем границу с беларусью, включая железнодорожные переезды 

– заявил премьер-министр Дональд Туск.

Он добавил, что Польша отреагирует на эти действия и упомянул об аресте белорусским КГБ якобы польского шпиона, который оказался монахом. По словам премьер-министра, такие действия являются "агрессивной провокацией".

По словам главы правительства, всем министерствам, которых коснулось это решение, поручено представить детальные отчеты о ситуации на границе.

Учения "Запад-2025"

москва и минск сообщили, что в учениях "Запад-2025", запланированных на 12–16 сентября, примут участие 13 тысяч военнослужащих. Литовские разведслужбы указывают, что фактическое количество задействованных войск может быть больше. В то же время литовские чиновники говорят о до 30 000 белорусских и российских военнослужащих.

Заместитель главы Министерства национальной обороны Польши Павел Залевский в конце августа отметил, что польская сторона ожидает, что учения будут сопровождаться усилением нервной, информационной и гибридной войны.

Под угрозой ли Сувалкский коридор?

Бывший офицер британской военной разведки Филипп Инграм предупредил, что Россия может попытаться захватить Сувалкский коридор, который считается одной из самых уязвимых точек НАТО - это малонаселенная 100-километровая территория лесистых равнин. Она соединяет Польшу и Литву и граничит с беларусью и российским эксклавом Калининградом. Этот коридор является ключевым сухопутным маршрутом для стран Балтии к остальной части альянса.

"Мы наблюдаем усиление российского военного присутствия в Калининграде и беларуси, мы наблюдаем внезапные военные учения и необычные перемещения войск", — прокомментировал он в комментарии The Sun.

"Мы должны быть готовы к каждому шагу", - добавил Януш Сеймей, представитель Министерства национальной обороны.

"Будем надеяться, что это худший сценарий, которого не произойдет", - подытожил он.

Ранее УНН писал, что Спецслужбы Чехии, Венгрии и Румынии разоблачили шпионскую сеть беларуси в Европе. Среди разоблаченных — бывший заместитель главы разведки Молдовы, который передавал секретную информацию КГБ беларуси.

Алена Уткина

Новости Мира
Беларусь
Павел Залевский
НАТО
Литва
Чешская Республика
Дональд Туск
Румыния
Венгрия
Молдова
Польша