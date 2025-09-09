Польша полностью закрывает границу с беларусью в преддверии учений "Запад-2025"

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что в ночь с четверга на пятницу страна закроет границу с беларусью, включая железнодорожные переходы. Решение было принято из соображений национальной безопасности накануне российско-белорусских учений "Запад-2025", пишет УНН со ссылкой на Polsat News.

Агрессивные российско-белорусские учения "Запад" начнутся в пятницу, а в ночь с четверга на пятницу мы закроем границу с беларусью, включая железнодорожные переезды