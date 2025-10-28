Випускає "Шахеди" для росіян: ВАКС стягнув в дохід України активи білоруського підприємства ВАТ "Гомсєльмаш"

$42.070.07
48.970.21
ukenru
Ексклюзив
14:36 • 2582 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
10:50 • 12492 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
09:42 • 27742 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 21901 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 21240 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 19004 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
28 жовтня, 08:00 • 15915 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 38525 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
28 жовтня, 07:00 • 30154 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
28 жовтня, 06:38 • 13325 перегляди
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
3.4м/с
72%
742мм
Популярнi новини
Голова МЗС Нідерландів сьогодні у Києві з обіцянкою максимальної підтримкиPhoto28 жовтня, 07:51 • 13572 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo28 жовтня, 08:22 • 28714 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф09:50 • 25070 перегляди
У Миколаєві трагічно загинули двоє малих дітей: матір залишила їх самих у квартирі на пів доби - поліціяPhotoVideo10:32 • 11914 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 212:22 • 13371 перегляди
Публікації
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 212:22 • 13441 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф09:50 • 25142 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
09:42 • 27742 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 38525 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto28 жовтня, 07:00 • 30154 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Ренд Пол
Ліндсі Грем
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Індія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto13:18 • 5180 перегляди
Кортні Кардаш’ян представила льодяники для вагінального здоров'я12:53 • 5222 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo28 жовтня, 08:22 • 28774 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 38525 перегляди
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога27 жовтня, 19:31 • 37088 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Дипломатка
Соціальна мережа
Фільм

Випускає "Шахеди" для росіян: ВАКС стягнув в дохід України активи білоруського підприємства ВАТ "Гомсєльмаш"

Київ • УНН

 • 726 перегляди

Йдеться про корпоративні права ВАТ "Гомсєльмаш" у трьох українських компаніях - ТОВ "Торговий дім Гомсельмаш-Україна", ТОВ "Торговий дім МТЗ-Беларус-Україна" та ТОВ "Промінь-Юг".

Випускає "Шахеди" для росіян: ВАКС стягнув в дохід України активи білоруського підприємства ВАТ "Гомсєльмаш"

Вищий антикорупційний суд України стягнув активи білоруського підприємства ВАТ "Гомсєльмаш" - відповідно до пункту 1 частини 1 статті 4 Закону України "Про санкції". Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство юстиції України.

Деталі

У дохід держави було стягнуто корпоративні права ВАТ "Гомсєльмаш" у трьох українських компаніях - ТОВ "Торговий дім Гомсельмаш-Україна", ТОВ "Торговий дім МТЗ-Беларус-Україна" та ТОВ "Промінь-Юг", а також майнові права на торгівельні марки.

Додатково

Відкрите акціонерне товариство "Гомсельмаш" розташоване у білоруському місті гомель - воно існує з 1930 року. Дане підприємство спеціалізується на виготовленні сільськогосподарської техніки, але дочірні компанії холдингу халучені до виробництва комплектуючих для боєприпасів та дронів-камікадзе "Герань-2" або "Шахед".

Ці дрони виготовляються в Ірані, а також у росії та білорусі - остання робить їх на замовлення ВПК рф, яка веде війну проти України.

Литва почне збивати повітряні кулі контрабандистів з білорусі27.10.25, 11:20 • 4198 переглядiв

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Білорусь
Шахед-136
Україна
Іран