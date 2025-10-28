Випускає "Шахеди" для росіян: ВАКС стягнув в дохід України активи білоруського підприємства ВАТ "Гомсєльмаш"
Київ • УНН
Йдеться про корпоративні права ВАТ "Гомсєльмаш" у трьох українських компаніях - ТОВ "Торговий дім Гомсельмаш-Україна", ТОВ "Торговий дім МТЗ-Беларус-Україна" та ТОВ "Промінь-Юг".
Вищий антикорупційний суд України стягнув активи білоруського підприємства ВАТ "Гомсєльмаш" - відповідно до пункту 1 частини 1 статті 4 Закону України "Про санкції". Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство юстиції України.
Деталі
У дохід держави було стягнуто корпоративні права ВАТ "Гомсєльмаш" у трьох українських компаніях - ТОВ "Торговий дім Гомсельмаш-Україна", ТОВ "Торговий дім МТЗ-Беларус-Україна" та ТОВ "Промінь-Юг", а також майнові права на торгівельні марки.
Додатково
Відкрите акціонерне товариство "Гомсельмаш" розташоване у білоруському місті гомель - воно існує з 1930 року. Дане підприємство спеціалізується на виготовленні сільськогосподарської техніки, але дочірні компанії холдингу халучені до виробництва комплектуючих для боєприпасів та дронів-камікадзе "Герань-2" або "Шахед".
Ці дрони виготовляються в Ірані, а також у росії та білорусі - остання робить їх на замовлення ВПК рф, яка веде війну проти України.
Литва почне збивати повітряні кулі контрабандистів з білорусі27.10.25, 11:20 • 4198 переглядiв