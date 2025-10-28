$42.070.07
Эксклюзив
14:36 • 1906 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
10:50 • 11779 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
09:42 • 26831 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
09:30 • 21383 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
09:24 • 20834 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 18860 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 15807 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 37925 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00 • 29766 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
28 октября, 06:38 • 13289 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
09:42 • 26831 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39 • 37925 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto28 октября, 07:00 • 29766 просмотра
Выпускает "Шахеды" для россиян: ВАКС взыскал в доход Украины активы белорусского предприятия ОАО "Гомсельмаш"

Киев • УНН

 • 518 просмотра

Речь идет о корпоративных правах ОАО "Гомсельмаш" в трех украинских компаниях – ООО "Торговый дом Гомсельмаш-Украина", ООО "Торговый дом МТЗ-Беларус-Украина" и ООО "Проминь-Юг".

Выпускает "Шахеды" для россиян: ВАКС взыскал в доход Украины активы белорусского предприятия ОАО "Гомсельмаш"

Высший антикоррупционный суд Украины взыскал активы белорусского предприятия ОАО "Гомсельмаш" - в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 4 Закона Украины "О санкциях". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Подробности

В доход государства были взысканы корпоративные права ОАО "Гомсельмаш" в трех украинских компаниях - ООО "Торговый дом Гомсельмаш-Украина", ООО "Торговый дом МТЗ-Беларус-Украина" и ООО "Проминь-Юг", а также имущественные права на торговые марки.

Дополнительно

Открытое акционерное общество "Гомсельмаш" расположено в белорусском городе гомель - оно существует с 1930 года. Данное предприятие специализируется на изготовлении сельскохозяйственной техники, но дочерние компании холдинга привлечены к производству комплектующих для боеприпасов и дронов-камикадзе "Герань-2" или "Шахед".

Эти дроны производятся в Иране, а также в россии и беларуси - последняя делает их по заказу ВПК рф, которая ведет войну против Украины.

Литва начнет сбивать воздушные шары контрабандистов из беларуси27.10.25, 11:20 • 4198 просмотров

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Техника
Война в Украине
Беларусь
Шахед-136
Украина
Иран