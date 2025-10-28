Выпускает "Шахеды" для россиян: ВАКС взыскал в доход Украины активы белорусского предприятия ОАО "Гомсельмаш"

Высший антикоррупционный суд Украины взыскал активы белорусского предприятия ОАО "Гомсельмаш" - в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 4 Закона Украины "О санкциях". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Подробности

В доход государства были взысканы корпоративные права ОАО "Гомсельмаш" в трех украинских компаниях - ООО "Торговый дом Гомсельмаш-Украина", ООО "Торговый дом МТЗ-Беларус-Украина" и ООО "Проминь-Юг", а также имущественные права на торговые марки.

Дополнительно

Открытое акционерное общество "Гомсельмаш" расположено в белорусском городе гомель - оно существует с 1930 года. Данное предприятие специализируется на изготовлении сельскохозяйственной техники, но дочерние компании холдинга привлечены к производству комплектующих для боеприпасов и дронов-камикадзе "Герань-2" или "Шахед".

Эти дроны производятся в Иране, а также в россии и беларуси - последняя делает их по заказу ВПК рф, которая ведет войну против Украины.

