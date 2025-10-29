$42.080.01
Эксклюзив
14:53 • 8500 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
12:54 • 35932 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
12:21 • 26824 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
11:54 • 44972 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
29 октября, 09:51 • 27485 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 73093 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 48106 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 47066 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 114284 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 59276 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
публикации
Эксклюзивы
Литва временно закрыла границу с Беларусью: исключения будут действовать для дипломатов и граждан ЕС

Киев • УНН

 • 678 просмотра

Литва временно закрывает два пограничных перехода с Беларусью, Медининкай и Шальчининкай, на месяц, начиная со среды. Исключения будут действовать для дипломатов, граждан ЕС и других категорий, тогда как Шальчининкай будет полностью закрыт, а Медининкай частично открыт.

Литва временно закрыла границу с Беларусью: исключения будут действовать для дипломатов и граждан ЕС

Литва объявила о временном закрытии двух пограничных переходов с Беларусью – Медининкай и Шальчининкай – на период одного месяца. Ограничения вступают в силу со среды и продлятся до 30 ноября, с возможностью продления. По решению правительства, пункт пропуска Шальчининкай будет полностью закрыт, тогда как Медининкай останется частично открытым для отдельных категорий граждан. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

Подробности

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратовичюс пояснил, что исключения предусматривают возможность пересечения для дипломатов, участников калининградского транзита, граждан ЕС, НАТО, ЕЭЗ, Швейцарии и членов их семей, а также лиц с видом на жительство в Литве.

Будет разрешено пропускать дипломатов, калининградских транзитов, граждан, возвращающихся в Литву, или членов их семей… Также остается открытой возможность выдачи гуманитарных пропусков 

– заявил Кондратовичюс.

Дополнительно правительство приняло исключения для граждан Украины, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана, а также для белорусских технических работников дипломатических миссий этих стран.

Беларусь развернет российский гиперзвуковой комплекс "Орешник" в декабре28.10.25, 19:39 • 2924 просмотра

Причиной такого шага стали случаи контрабандного ввоза воздушных шариков из Беларуси, которые Литва расценила как элемент гибридного давления. Из-за этой деятельности была даже ограничена работа аэропортов.

Эти изменения должны быть реальным сигналом нашему, как мы видим сегодня, не очень доброжелательному соседу, который не прилагает никаких усилий для решения проблемы. Их бездействие означает, что они фактически вместе участвуют в этой деятельности

– подчеркнул министр.

Премьер-министр Литвы во время заседания правительства также заявила, что контрабандные воздушные шарики из Беларуси являются гибридной атакой, направленной на дестабилизацию ситуации.

ЕС призвал беларусь прекратить волну воздушных шаров с контрабандой и предупредил о санкциях29.10.25, 17:19 • 902 просмотра

Степан Гафтко

