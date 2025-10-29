Литва временно закрыла границу с Беларусью: исключения будут действовать для дипломатов и граждан ЕС

Литва объявила о временном закрытии двух пограничных переходов с Беларусью – Медининкай и Шальчининкай – на период одного месяца. Ограничения вступают в силу со среды и продлятся до 30 ноября, с возможностью продления. По решению правительства, пункт пропуска Шальчининкай будет полностью закрыт, тогда как Медининкай останется частично открытым для отдельных категорий граждан. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратовичюс пояснил, что исключения предусматривают возможность пересечения для дипломатов, участников калининградского транзита, граждан ЕС, НАТО, ЕЭЗ, Швейцарии и членов их семей, а также лиц с видом на жительство в Литве.

Будет разрешено пропускать дипломатов, калининградских транзитов, граждан, возвращающихся в Литву, или членов их семей… Также остается открытой возможность выдачи гуманитарных пропусков

Дополнительно правительство приняло исключения для граждан Украины, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана, а также для белорусских технических работников дипломатических миссий этих стран.

Причиной такого шага стали случаи контрабандного ввоза воздушных шариков из Беларуси, которые Литва расценила как элемент гибридного давления. Из-за этой деятельности была даже ограничена работа аэропортов.

Эти изменения должны быть реальным сигналом нашему, как мы видим сегодня, не очень доброжелательному соседу, который не прилагает никаких усилий для решения проблемы. Их бездействие означает, что они фактически вместе участвуют в этой деятельности