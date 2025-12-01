$42.270.07
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотно
Эксклюзив
12:41
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
09:32
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
09:14
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17
Украинская делегация прибыла на место переговоров в Майами
30 ноября, 11:44
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
История не оценит попытки забыть преступления России: ЕС установил красную линию для мирных переговоров по Украине

Киев • УНН

 • 1018 просмотра

ЕС предостерегает администрацию Дональда Трампа от амнистии Путина или списания военных преступлений России, называя это стратегической катастрофой. ЕС подчеркивает необходимость привлечения России к ответственности за преступления в Украине и поддерживает создание трибунала.

История не оценит попытки забыть преступления России: ЕС установил красную линию для мирных переговоров по Украине
Фото: AP

Европейский Союз публично обозначил черту, которую нельзя пересекать во время возможных мирных переговоров по Украине: никаких попыток амнистировать Путина или списывать военные преступления России. В Брюсселе предупреждают администрацию Дональда Трампа, что любой «чистый лист» для Кремля станет стратегической и исторической катастрофой. Об этом говорится в материале Politico, пишет УНН.

Подробности

ЕС выступил с резким заявлением на фоне информации о том, что в проекте возможного мирного плана США могли содержаться положения о «полной амнистии» российских военных преступлений и последующей экономической реабилитации РФ.

Придут с фломастером и картой - потом с танками, чтобы перекроить границы: глава МИД Литвы об угрозе от уступок рф27.11.25, 12:33 • 3054 просмотра

Европейский комиссар по вопросам юстиции и демократии Майкл Макграт в интервью Politico подчеркнул, что стремление Вашингтона остановить войну не должно превратиться в фактическое освобождение Путина от ответственности.

Макграт четко обозначил позицию Европейского Союза, заявив, что участники переговоров обязаны гарантировать: прекращение огня не станет индульгенцией для Москвы.

Я не думаю, что история снисходительно оценит какие-либо попытки стереть преступления России в Украине. Они (россияне – ред.) должны быть привлечены к ответственности за эти преступления, и именно такого подхода будет придерживаться Европейский Союз во всех этих дискуссиях

– заявил Макграт.

Он подчеркнул, что амнистирование преступлений Кремля создало бы предпосылки для новой волны агрессии.

Нидерланды готовы стать страной, которая учредит трибунал против преступников РФ - Зеленский28.10.25, 17:39 • 3504 просмотра

На фоне более 178 тысяч задокументированных Украиной случаев возможных российских преступлений и недавнего доклада ООН, подтвердившего военные преступления и преступления против человечности, ЕС делает ставку на создание специального международного трибунала по преступлению агрессии.

Мы не можем отказаться от прав жертв российской агрессии и российских преступлений… Миллионы жизней были отняты или уничтожены, люди были насильственно выселены, и у нас есть достаточно доказательств

– подчеркнул Макграт.

Тем временем президент США Дональд Трамп продолжает публично одобрительно отзываться о Путине, рассказывая о «хорошем разговоре» с ним и даже обсуждая перспективы экономических и спортивных проектов после завершения войны. Это лишь усиливает беспокойство в ЕС относительно потенциального смягчения позиции Вашингтона в переговорах.

Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги01.12.25, 11:32 • 13428 просмотров

Степан Гафтко

