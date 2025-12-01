История не оценит попытки забыть преступления России: ЕС установил красную линию для мирных переговоров по Украине

Европейский Союз публично обозначил черту, которую нельзя пересекать во время возможных мирных переговоров по Украине: никаких попыток амнистировать Путина или списывать военные преступления России. В Брюсселе предупреждают администрацию Дональда Трампа, что любой «чистый лист» для Кремля станет стратегической и исторической катастрофой. Об этом говорится в материале Politico, пишет УНН.

ЕС выступил с резким заявлением на фоне информации о том, что в проекте возможного мирного плана США могли содержаться положения о «полной амнистии» российских военных преступлений и последующей экономической реабилитации РФ.

Европейский комиссар по вопросам юстиции и демократии Майкл Макграт в интервью Politico подчеркнул, что стремление Вашингтона остановить войну не должно превратиться в фактическое освобождение Путина от ответственности.

Макграт четко обозначил позицию Европейского Союза, заявив, что участники переговоров обязаны гарантировать: прекращение огня не станет индульгенцией для Москвы.

Я не думаю, что история снисходительно оценит какие-либо попытки стереть преступления России в Украине. Они (россияне – ред.) должны быть привлечены к ответственности за эти преступления, и именно такого подхода будет придерживаться Европейский Союз во всех этих дискуссиях

Он подчеркнул, что амнистирование преступлений Кремля создало бы предпосылки для новой волны агрессии.

На фоне более 178 тысяч задокументированных Украиной случаев возможных российских преступлений и недавнего доклада ООН, подтвердившего военные преступления и преступления против человечности, ЕС делает ставку на создание специального международного трибунала по преступлению агрессии.

Мы не можем отказаться от прав жертв российской агрессии и российских преступлений… Миллионы жизней были отняты или уничтожены, люди были насильственно выселены, и у нас есть достаточно доказательств