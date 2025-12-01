Посланець Трампа Віткофф та український переговірник знову зустрілися у Флориді - ЗМІ

Видання AFP дізналося, що спецпредставник президента США Стів Віткофф зібрався на переговори з українським переговірником у Флориді у США, повідомили французькі ЗМІ, у тому числі Le Monde, пише УНН.

Деталі

"Посланець США Стів Віткофф та український переговірник Рустем Умєров "знову зустрічаються прямо зараз" у Флориді", повідомляє джерело, знайоме з цим питанням, яке цитує AFP у понеділок, наступного дня після переговорів між їхніми делегаціями щодо плану Вашингтона щодо припинення війни.

"Є ще деякі питання", які потрібно обговорити, додало джерело, повідомляє агентство.

Президент України Володимир Зеленський, як повідомляється, має зустрітися з Рустемом Умєровим у вівторок в Ірландії, тоді як Віткофф, як очікується, того ж дня прибуде до москви для зустрічі з главою кремля володимиром путіним.

кремль підтвердив зустріч путіна з посланцем Трампа Віткоффом у вівторок