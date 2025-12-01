$42.270.07
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотно
Ексклюзив
12:41 • 6682 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
09:32 • 12507 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
09:14 • 15502 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 27016 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 17645 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 30201 перегляди
"УЗ-3000", бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 36737 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 49395 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у Маямі
30 листопада, 11:44 • 41860 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
Посланець Трампа Віткофф та український переговірник знову зустрілися у Флориді - ЗМІ

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 672 перегляди

Спецпредставник президента США Стів Віткофф проводить переговори з українським переговірником Рустемом Умєровим у Флориді. Зустріч відбувається після переговорів делегацій щодо плану Вашингтона з припинення війни.

Посланець Трампа Віткофф та український переговірник знову зустрілися у Флориді - ЗМІ

Видання AFP дізналося, що спецпредставник президента США Стів Віткофф зібрався на переговори з українським переговірником у Флориді у США, повідомили французькі ЗМІ, у тому числі Le Monde, пише УНН.

Деталі

"Посланець США Стів Віткофф та український переговірник Рустем Умєров "знову зустрічаються прямо зараз" у Флориді", повідомляє джерело, знайоме з цим питанням, яке цитує AFP у понеділок, наступного дня після переговорів між їхніми делегаціями щодо плану Вашингтона щодо припинення війни.

"Є ще деякі питання", які потрібно обговорити, додало джерело, повідомляє агентство.

Президент України Володимир Зеленський, як повідомляється, має зустрітися з Рустемом Умєровим у вівторок в Ірландії, тоді як Віткофф, як очікується, того ж дня прибуде до москви для зустрічі з главою кремля володимиром путіним.

кремль підтвердив зустріч путіна з посланцем Трампа Віткоффом у вівторок01.12.25, 12:18

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Ірландія
Стів Віткофф
Рустем Умєров
Вашингтон
Володимир Зеленський
Флорида