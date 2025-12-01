Вдалося досягти значного прогресу: Умєрові відзвітував Зеленському щодо переговорів у Флориді

$42.270.07
48.890.02
ukenru
14:52 • 1008 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
13:38 • 6116 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
12:41 • 11670 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 15581 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 18586 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 32002 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 18851 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 33284 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 37024 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 49761 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1м/с
88%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Боїв на фронті за добу поменшало: яка ситуація на напрямках - карта від ГенштабуPhoto1 грудня, 06:15 • 18917 перегляди
У Бердянську злетіли в повітря загарбники з технікою: ГУР показало відеоVideo1 грудня, 07:10 • 13173 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 16935 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 21295 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає10:58 • 13273 перегляди
Публікації
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto12:30 • 11673 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 21499 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 32002 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня1 грудня, 06:00 • 33284 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 77694 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Михайло Федоров
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Франція
Флорида
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає10:58 • 13423 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 17099 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 77694 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 55650 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 71930 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дія (сервіс)
Золото
Airbus A320 серії

Вдалося досягти значного прогресу: Умєрові відзвітував Зеленському щодо переговорів у Флориді

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Секретар РНБО Рустем Умєров, який є головою української делегації під час переговорів у США, доповів Президенту Зеленському про проміжні підсумки переговорів у Флориді. Досягнуто значного прогресу, але деякі питання потребують доопрацювання.

Вдалося досягти значного прогресу: Умєрові відзвітував Зеленському щодо переговорів у Флориді

Голова української делегації Рустем Умєров повідомив про проміжні підсумки переговорів із американською стороною у Флориді щодо мирного врегулювання війни в Україні. Про результати Умєров доповів Президенту Володимиру Зеленському, пише УНН.

Деталі

За словами секретаря РНБО, два дні інтенсивних зустрічей дозволили досягти значного прогресу, хоча низка питань потребує подальшого доопрацювання.

"Будемо координуватись": Зеленський обговорив ключові пріоритети України з міжнародними партнерами01.12.25, 17:18 • 338 переглядiв

Мав телефонну розмову з Президентом України за підсумками роботи української делегації у Флориді. За два дуже продуктивні дні у США провели багато годин зустрічей і переговорів. Нам вдалося досягти значного прогресу, хоча окремі питання потребують подальшого доопрацювання. Вдячні американській стороні за конструктив і партнерський підхід. Домовилися підтримувати постійний і тісний контакт у продовженні цього процесу 

– написав Умєров.

Він також підкреслив, що найближчим часом українська делегація представить підготовану повну доповідь Президенту особисто під час зустрічі в Європі, яка запланована на завтра в Ірландії. 

Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - Зеленський29.11.25, 20:27 • 37264 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Ірландія
Рустем Умєров
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Флорида