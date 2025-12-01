Вдалося досягти значного прогресу: Умєрові відзвітував Зеленському щодо переговорів у Флориді

Голова української делегації Рустем Умєров повідомив про проміжні підсумки переговорів із американською стороною у Флориді щодо мирного врегулювання війни в Україні. Про результати Умєров доповів Президенту Володимиру Зеленському, пише УНН.

За словами секретаря РНБО, два дні інтенсивних зустрічей дозволили досягти значного прогресу, хоча низка питань потребує подальшого доопрацювання.

Мав телефонну розмову з Президентом України за підсумками роботи української делегації у Флориді. За два дуже продуктивні дні у США провели багато годин зустрічей і переговорів. Нам вдалося досягти значного прогресу, хоча окремі питання потребують подальшого доопрацювання. Вдячні американській стороні за конструктив і партнерський підхід. Домовилися підтримувати постійний і тісний контакт у продовженні цього процесу