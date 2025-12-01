Вдалося досягти значного прогресу: Умєрові відзвітував Зеленському щодо переговорів у Флориді
Київ • УНН
Секретар РНБО Рустем Умєров, який є головою української делегації під час переговорів у США, доповів Президенту Зеленському про проміжні підсумки переговорів у Флориді. Досягнуто значного прогресу, але деякі питання потребують доопрацювання.
Голова української делегації Рустем Умєров повідомив про проміжні підсумки переговорів із американською стороною у Флориді щодо мирного врегулювання війни в Україні. Про результати Умєров доповів Президенту Володимиру Зеленському, пише УНН.
Деталі
За словами секретаря РНБО, два дні інтенсивних зустрічей дозволили досягти значного прогресу, хоча низка питань потребує подальшого доопрацювання.
"Будемо координуватись": Зеленський обговорив ключові пріоритети України з міжнародними партнерами01.12.25, 17:18 • 338 переглядiв
Мав телефонну розмову з Президентом України за підсумками роботи української делегації у Флориді. За два дуже продуктивні дні у США провели багато годин зустрічей і переговорів. Нам вдалося досягти значного прогресу, хоча окремі питання потребують подальшого доопрацювання. Вдячні американській стороні за конструктив і партнерський підхід. Домовилися підтримувати постійний і тісний контакт у продовженні цього процесу
Він також підкреслив, що найближчим часом українська делегація представить підготовану повну доповідь Президенту особисто під час зустрічі в Європі, яка запланована на завтра в Ірландії.
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - Зеленський29.11.25, 20:27 • 37264 перегляди