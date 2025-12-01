"Будемо координуватись": Зеленський обговорив ключові пріоритети України з міжнародними партнерами
Київ • УНН
Він наголосив на важливості прогресу в розробці гарантій безпеки та довгострокової основи для стійкості України та Європи.
Президент України Володимир Зеленський обговорив ключові пріоритети для України з міжнародними партнерами. Про це він повідомив в Telegram, передає УНН.
Деталі
Як зазначив Зеленський, було обговорено зміст перемовин української делегації з американською стороною у Флориді. Також він заявив про підготовку майбутніх зустрічей у Європі.
Формат дійсно корисний - значна частина Європи разом, і це дуже допомагає Європі захищати спільні інтереси. Україна, Франція, Британія, Німеччина, Польща, Італія, Данія, Норвегія, Нідерланди, Фінляндія, Єврокомісія, Єврорада, Генеральний секретар НАТО
Глава держави наголосив на важливості прогресу у розробці гарантій безпеки та довгострокової основи для нашої стійкості - і України, і Європи.
Однаково сприймаємо, що війну треба закінчувати достойно. Будемо й надалі координуватись
Водночас він не уточнив, що саме означає "достойно завершити війну".
