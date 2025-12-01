"Будемо координуватись": Зеленський обговорив ключові пріоритети України з міжнародними партнерами

$42.270.07
48.890.02
ukenru
13:38 • 5492 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
12:41 • 11202 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
09:32 • 15148 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 18148 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 31364 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 18675 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 32901 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 36959 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 49696 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 42042 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1м/с
88%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Боїв на фронті за добу поменшало: яка ситуація на напрямках - карта від ГенштабуPhoto1 грудня, 06:15 • 18631 перегляди
У Бердянську злетіли в повітря загарбники з технікою: ГУР показало відеоVideo1 грудня, 07:10 • 12881 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 16509 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи09:30 • 20817 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає10:58 • 12889 перегляди
Публікації
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto12:30 • 11342 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи09:30 • 20862 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 31364 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня1 грудня, 06:00 • 32901 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 77279 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Рустем Умєров
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Париж
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає10:58 • 12932 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 16552 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 77279 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 55469 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 71751 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Золото
Airbus A320 серії

"Будемо координуватись": Зеленський обговорив ключові пріоритети України з міжнародними партнерами

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Він наголосив на важливості прогресу в розробці гарантій безпеки та довгострокової основи для стійкості України та Європи.

"Будемо координуватись": Зеленський обговорив ключові пріоритети України з міжнародними партнерами

Президент України Володимир Зеленський обговорив ключові пріоритети для України з міжнародними партнерами. Про це він повідомив в Telegram, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Зеленський, було обговорено зміст перемовин української делегації з американською стороною у Флориді. Також він заявив про підготовку майбутніх зустрічей у Європі.

Формат дійсно корисний - значна частина Європи разом, і це дуже допомагає Європі захищати спільні інтереси. Україна, Франція, Британія, Німеччина, Польща, Італія, Данія, Норвегія, Нідерланди, Фінляндія, Єврокомісія, Єврорада, Генеральний секретар НАТО

- йдеться в дописі Зеленського.

Глава держави наголосив на важливості прогресу у розробці гарантій безпеки та довгострокової основи для нашої стійкості - і України, і Європи.

Однаково сприймаємо, що війну треба закінчувати достойно. Будемо й надалі координуватись

- підкреслив Зеленський.

Водночас він не уточнив, що саме означає "достойно завершити війну".

Зеленський, Макрон та Стармер обговорили з Умєровим і Віткоффом підсумки переговорів України та США у Флориді01.12.25, 16:18 • 1214 переглядiв

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Соціальна мережа
Війна в Україні
Європейська комісія
Європейська рада
НАТО
Фінляндія
Данія
Франція
Норвегія
Велика Британія
Італія
Європа
Німеччина
Нідерланди
Володимир Зеленський
Україна
Флорида
Польща