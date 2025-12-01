"Будем координироваться": Зеленский обсудил ключевые приоритеты Украины с международными партнерами

$42.270.07
48.890.02
ukenru
13:38 • 5522 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
12:41 • 11255 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
09:32 • 15197 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 18199 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 31441 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 18693 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 32942 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 36963 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 49702 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 42044 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1м/с
88%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Боев на фронте за сутки стало меньше: какая ситуация на направлениях - карта от ГенштабаPhoto1 декабря, 06:15 • 18631 просмотра
В Бердянске взлетели на воздух захватчики с техникой: ГУР показало видеоVideo1 декабря, 07:10 • 12881 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 16509 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы09:30 • 20817 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит10:58 • 12889 просмотра
публикации
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto12:30 • 11375 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы09:30 • 20929 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 31448 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря1 декабря, 06:00 • 32947 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 77322 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Рустем Умеров
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр
Париж
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит10:58 • 12978 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 16611 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 77322 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 55489 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 71770 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Золото
Серия Airbus A320

"Будем координироваться": Зеленский обсудил ключевые приоритеты Украины с международными партнерами

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Он подчеркнул важность прогресса в разработке гарантий безопасности и долгосрочной основы для устойчивости Украины и Европы.

"Будем координироваться": Зеленский обсудил ключевые приоритеты Украины с международными партнерами

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ключевые приоритеты для Украины с международными партнерами. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Подробности

Как отметил Зеленский, было обсуждено содержание переговоров украинской делегации с американской стороной во Флориде. Также он заявил о подготовке будущих встреч в Европе.

Формат действительно полезен – значительная часть Европы вместе, и это очень помогает Европе защищать общие интересы. Украина, Франция, Великобритания, Германия, Польша, Италия, Дания, Норвегия, Нидерланды, Финляндия, Еврокомиссия, Евросовет, Генеральный секретарь НАТО

- говорится в сообщении Зеленского.

Глава государства отметил важность прогресса в разработке гарантий безопасности и долгосрочной основы для нашей устойчивости – и Украины, и Европы.

Одинаково воспринимаем, что войну нужно заканчивать достойно. Будем и дальше координироваться

- подчеркнул Зеленский.

В то же время он не уточнил, что именно означает "достойно завершить войну".

Зеленский, Макрон и Стармер обсудили с Умеровым и Виткоффом итоги переговоров Украины и США во Флориде01.12.25, 16:18 • 1222 просмотра

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Война в Украине
Европейская комиссия
Европейский совет
НАТО
Финляндия
Дания
Франция
Норвегия
Великобритания
Италия
Европа
Германия
Нидерланды
Владимир Зеленский
Украина
Флорида
Польша