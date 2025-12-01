"Будем координироваться": Зеленский обсудил ключевые приоритеты Украины с международными партнерами

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ключевые приоритеты для Украины с международными партнерами. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Как отметил Зеленский, было обсуждено содержание переговоров украинской делегации с американской стороной во Флориде. Также он заявил о подготовке будущих встреч в Европе.

Формат действительно полезен – значительная часть Европы вместе, и это очень помогает Европе защищать общие интересы. Украина, Франция, Великобритания, Германия, Польша, Италия, Дания, Норвегия, Нидерланды, Финляндия, Еврокомиссия, Евросовет, Генеральный секретарь НАТО

Глава государства отметил важность прогресса в разработке гарантий безопасности и долгосрочной основы для нашей устойчивости – и Украины, и Европы.

Одинаково воспринимаем, что войну нужно заканчивать достойно. Будем и дальше координироваться