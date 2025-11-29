Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - Зеленський

У суботу увечері 29 листопада (за американським часом) українська делегація вже має бути у Сполучених Штатах Америки - буде продовжений діалог на основі пунктів із Женеви. Про це у вечірньому зверненні до українців заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Американська сторона проявляє конструктив, і цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну. Українська делегація має необхідні директиви, і я очікую від хлопців роботу згідно з чіткими українськими пріоритетами - йдеться в заяві.

Також Зеленський згадав про обстріл України 29 листопада. Він зазначив, що росія не змінює тактику і намагається завдати Україні саме такого болю перед зимою.

19 ракет вдалося збити, серед них балістика. Подавлено також майже 560 безпілотників, серед яких близько 300 "шахедів". На жаль, не все було збито - додав президент.

Нагадаємо

Рятувальники ДСНС завершили роботи з розбору конструкцій та ліквідації наслідків російських ударів 29 листопада у Києві. Внаслідок ворожої атаки постраждало 37 людей, двоє загинуло.

Також УНН повідомляв, що спеціальний представник президента США Стів Віткофф запропонував Україні 10-річне звільнення від тарифів США замість ракет Tomahawk. На його думку, ракети не дадуть значного ефекту у війни з рф, а звільнення від тарифів допоможе оживити українську економіку.