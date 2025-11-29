Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - Зеленський

$42.190.00
48.870.00
ukenru
18:27 • 500 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
17:13 • 4488 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
17:02 • 6738 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
15:10 • 9108 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
14:28 • 11462 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 12261 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 12589 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00 • 12922 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
29 листопада, 10:28 • 13815 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
29 листопада, 08:59 • 14360 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1м/с
98%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський на нараді з Будановим визначив акценти у переговорах на тлі візиту делегації України до США29 листопада, 11:16 • 4988 перегляди
Підрив двох танкерів "тіньового флоту" рф: операцію провела Служба безпеки з дронами Sea BabyVideo29 листопада, 11:19 • 4240 перегляди
Перекладач Орбана спотворив слова путіна під час зустрічі в москві - ЗМІ29 листопада, 12:55 • 11277 перегляди
Трамп оголосив про закриття повітряного простору над Венесуелою та навколо неїPhoto13:14 • 4556 перегляди
Вона не добре почула, у неї був поганий день: в Угорщині відреагували на неправильний переклад слів путіна про Україну 14:01 • 8336 перегляди
Публікації
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo16:59 • 3842 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 61302 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 48096 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 55601 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 53891 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Швеція
Київська область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo16:59 • 3842 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 33784 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 51653 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 71278 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 103058 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Financial Times
Дипломатка

Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - Зеленський

Київ • УНН

 • 500 перегляди

Українська делегація прибуде до США 29 листопада для продовження діалогу щодо завершення війни, маючи чіткі директиви. Президент Зеленський також повідомив про обстріл України 29 листопада, де було збито 19 ракет та майже 560 безпілотників.

Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - Зеленський

У суботу увечері 29 листопада (за американським часом) українська делегація вже має бути у Сполучених Штатах Америки - буде продовжений діалог на основі пунктів із Женеви. Про це у вечірньому зверненні до українців заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Американська сторона проявляє конструктив, і цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну. Українська делегація має необхідні директиви, і я очікую від хлопців роботу згідно з чіткими українськими пріоритетами

- йдеться в заяві.

Також Зеленський згадав про обстріл України 29 листопада. Він зазначив, що росія не змінює тактику і намагається завдати Україні саме такого болю перед зимою.

19 ракет вдалося збити, серед них балістика. Подавлено також майже 560 безпілотників, серед яких близько 300 "шахедів". На жаль, не все було збито

- додав президент.

Нагадаємо

Рятувальники ДСНС завершили роботи з розбору конструкцій та ліквідації наслідків російських ударів 29 листопада у Києві. Внаслідок ворожої атаки постраждало 37 людей, двоє загинуло.

Також УНН повідомляв, що спеціальний представник президента США Стів Віткофф запропонував Україні 10-річне звільнення від тарифів США замість ракет Tomahawk. На його думку, ракети не дадуть значного ефекту у війни з рф, а звільнення від тарифів допоможе оживити українську економіку.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Шахед-136
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ