"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным

Встреча американских переговорщиков Стива Виткоффа и Джареда Кушнера с главой кремля владимиром путиным во вторник, 2 декабря, была "очень хорошей", но что будет дальше - пока неясно. Об этом во время пресс-конференции в Белом доме заявил Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, передает УНН со ссылкой на Clash Report.

Я не знаю, что будет делать кремль, но могу сказать, что Виткофф и Кушнер провели довольно неплохую встречу с путиным - сказал Дональд Трамп.

По словам американского лидера, Виткофф и Кушнер уверены, что россия настроена на урегулирование войны в Украине.

путин хотел бы завершить войну – такое впечатление сложилось у Виткоффа и Кушнера после встречи. Я думаю, он хотел бы вернуться к более нормальной жизни, я думаю, он хотел бы вернуться к торговле с Соединенными Штатами. Он теряет тысячи солдат в неделю - отметил американский лидер.

Трамп также в очередной раз повторил свой тезис о том, что полномасштабной войны не было бы при его каденции, снова вспомнив о "сфальсифицированных выборах" в США.

"Это война, которую никогда не следовало начинать. Если бы я был президентом, этой войны никогда бы не произошло", - подчеркнул он.

Напомним

Во вторник, 02 декабря спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и зять президента США Джаред Кушнер прибыли в кремль на встречу с главой кремля владимиром путиным.

На встрече в кремле обсуждались несколько вариантов плана урегулирования войны в Украине. В москве заявили, что пока компромиссного варианта нет: некоторые наработки американской стороны приемлемы для россии, а некоторые - не подходят.

Помощник президента россии Юрий Ушаков заявил, что встреча Дональда Трампа и владимира путина пока не рассматривается из-за отсутствия прогресса в переговорах.

