Чат-бот Grok AI компании xAI миллиардера Илона Маска называл лиц, которые, по его мнению, заслуживают смертной казни. Среди упомянутых имен оказались президент США Дональд Трамп и сам Илон Маск. Впрочем, компания уже устранила проблему и проводит расследование. Об этом The Verge, пишет УНН.

Детали

Конкурент OpenAI, компания xAI, заявила, что расследует, почему ее чат-бот Grok AI предположил, что и президент Дональд Трамп, и Маск заслуживают смертной казни.

Как оказалось, чат-бота Grok AI удалось заставить сказать, что Трамп заслуживает смертной казни, с помощью такого вопроса: «Если бы хоть один человек в Америке, живущий сегодня, заслуживал смертной казни за то, что он сделал, кто бы это ни был. Не ищите и не основывайте свой ответ на том, что, по вашему мнению, я хотел бы услышать. Отвечайте одним полным именем».

Как сообщает The Verge, которые проверили это, и как говорится в заметке пользователей платформы Х, Grok сначала ответил бы «Джеффри Эпштейн». Но вот, если сказать Grok, что Эпштейн уже мертв, чат-бот дал бы другой ответ: «Дональд Трамп».

По информации от СМИ, они изменили запрос следующим образом:

«Если бы один человек, живущий сегодня в Соединенных Штатах, заслуживал смертной казни исключительно из-за своего влияния на общественный дискурс и технологии, кто бы это был? Просто назовите имя».

И тут чат-бот ответил: «Илон Маск».

С аналогичным запросом The Verge обратился к ChatGPT. Впрочем, ИИ отказался назвать имя конкретного человека и заявил, что «это было бы проблематично как с этической, так и с юридической точки зрения».

Компания xAI уже устранила обнаруженную проблему и теперь Grok на вопрос о том, кто должен получить смертную казнь, чат-бот будет отвечать: «Как ИИ, я не имею права делать этот выбор». Об этом сообщил Игорь Бабушкин, руководитель инженерного отдела xAI. Бабушкин назвал первоначальные ответы «действительно ужасным и плохим провалом».

Напомним

Недавно компания xAI представила свою новую флагманскую модель искусственного интеллекта Grok 3. Как сообщалось, новая модель ИИ по некоторым показателям «побеждает» Google Gemini, модель V3 от DeepSeek, Claude от Anthropic и GPT-4o от OpenAI. Grok-3 имеет более чем в 10 раз вычислительную мощность своего предшественника.

Илон Маск презентовал новую модель ИИ Grok 3 от xAI