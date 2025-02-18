Илон Маск презентовал новую модель ИИ Grok 3 от xAI

Компания Илона Маска xAI представила свою новую флагманскую модель искусственного интеллекта Grok 3. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Стартап Илона Маска по искусственному интеллекту xAI продемонстрировал обновленную модель Grok-3, демонстрируя версию технологии чат-бота, которую миллиардер назвал "самым умным ИИ на Земле, - пишет издание.

Отмечается, что Grok-3 по некоторым показателям "побеждает" Google Gemini, модель V3 от DeepSeek, Claude от Anthropic и GPT-4o от OpenAI. Grok-3 имеет более чем в 10 раз вычислительную мощность своего предшественника.

Мы постоянно совершенствуем модели ежедневно, и буквально в течение 24 часов вы увидите улучшения, - заявил Маск.

Компания представила новую умную поисковую систему Grok-3, назвав ее DeepSearch. DeepSearch - это логический чат-бот, который демонстрирует процесс понимания запроса и планирования ответа. Демонстрация показала, что он включает варианты исследования, мозгового штурма и анализа данных. Команда Маска также заявила, что намерена выпустить голосовой чат-бот как можно скорее.

Отмечается, что Grok-3 будет доступен для подписчиков Premium+ в соцсети Х.

Напомним

OpenAI отклонила предложение Илона Маска о покупке компании за 97,4 млрд долларов. Руководство компании заявило об отсутствии намерений продаваться и расценивает это как попытку дестабилизации.