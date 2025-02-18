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Илон Маск презентовал новую модель ИИ Grok 3 от xAI

Илон Маск презентовал новую модель ИИ Grok 3 от xAI

Киев  •  УНН

 • 11855 просмотра

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xAI представила новую модель искусственного интеллекта Grok-3 с вычислительной мощностью в 10 раз больше предшественника. Модель включает DeepSearch и превосходит конкурентов, будет доступна для подписчиков Premium+ в X.

Компания Илона Маска xAI представила свою новую флагманскую модель искусственного интеллекта Grok 3. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Стартап Илона Маска по искусственному интеллекту xAI продемонстрировал обновленную модель Grok-3, демонстрируя версию технологии чат-бота, которую миллиардер назвал "самым умным ИИ на Земле,

- пишет издание.

Отмечается, что Grok-3 по некоторым показателям "побеждает" Google Gemini, модель V3 от DeepSeek, Claude от Anthropic и GPT-4o от OpenAI. Grok-3 имеет более чем в 10 раз вычислительную мощность своего предшественника.

Мы постоянно совершенствуем модели ежедневно, и буквально в течение 24 часов вы увидите улучшения,

- заявил Маск.

Компания представила новую умную поисковую систему Grok-3, назвав ее DeepSearch. DeepSearch - это логический чат-бот, который демонстрирует процесс понимания запроса и планирования ответа. Демонстрация показала, что он включает варианты исследования, мозгового штурма и анализа данных. Команда Маска также заявила, что намерена выпустить голосовой чат-бот как можно скорее.

Отмечается, что Grok-3 будет доступен для подписчиков Premium+ в соцсети Х.

Напомним

OpenAI отклонила предложение Илона Маска о покупке компании за 97,4 млрд долларов. Руководство компании заявило об отсутствии намерений продаваться и расценивает это как попытку дестабилизации.

Павел Башинский

Павел Башинский

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