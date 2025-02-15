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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122004 перегляди

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15 березня, 12:52 • 117128 перегляди

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OpenAI відмовила Маску у продажу компанії за 97 мільярдів доларів

OpenAI відмовила Маску у продажу компанії за 97 мільярдів доларів

Київ • УНН

 • 31791 перегляди

OpenAI відхилила пропозицію Ілона Маска щодо купівлі компанії за 97,4 млрд доларів. Керівництво компанії заявило про відсутність намірів продаватися та розцінює це як спробу дестабілізації.

OpenAI відхилила пропозицію Ілона Маска щодо придбання компанії за 97,4 мільярда доларів. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Керівництво компанії наголосило, що не має наміру продаватися і розглядає подібні ініціативи як спробу дестабілізації роботи.

Ця ситуація стала черговим витком протистояння між OpenAI та Маском, який був одним із засновників компанії, але залишив її ще у 2018 році. Після виходу він неодноразово критикував OpenAI за комерціалізацію діяльності та відхід від первинної некомерційної місії.

Адвокат Маска Марк Тоберофф заявив, що OpenAI фактично продає контроль над своїм комерційним напрямом, що принесе вигоду окремим членам керівництва, а не громадськості. Водночас, OpenAI продовжує реформування структури, заявляючи про плани створення суспільно корисної корпорації, що дозволить залучати більше капіталу.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман у відповідь на пропозицію Маска лаконічно написав у соцмережі X: "ні, дякую", що викликало миттєву реакцію підприємця, який відповів словом "шахрай". У подальших коментарях Альтман підтвердив непохитність позиції компанії та небажання вести переговори щодо продажу.

Тиск з боку Маска посилився після його позову проти OpenAI, Альтмана та найбільшого інвестора компанії – Microsoft. Бізнесмен звинувачує їх у відході від початкових принципів розвитку штучного інтелекту.

Маск пропонує придбати OpenAI за рекордні 97,4 млрд доларів: що відбувається11.02.25, 05:25 • 31929 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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