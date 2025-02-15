OpenAI отказала Маску в продаже компании за 97 миллиардов долларов

ukenru
Эксклюзив
АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 125085 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

Эксклюзив
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
14 февраля, 13:51 • 176482 просмотра

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
14 февраля, 11:50 • 142417 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
14 февраля, 11:31 • 140204 просмотра

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет

Эксклюзив
Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ
14 февраля, 11:00 • 129273 просмотра

Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам
14 февраля, 09:47 • 120945 просмотра

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский
14 февраля, 07:18 • 119427 просмотра

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе
14 февраля, 06:29 • 112356 просмотра

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе

Эксклюзив
Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет
13 февраля, 14:35 • 143680 просмотра

Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф
13 февраля, 12:09 • 145619 просмотра

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Мы продолжим наши встречи и нашу работу": Зеленский о мире, гарантиях безопасности и встрече с Вэнсом

"Мы продолжим наши встречи и нашу работу": Зеленский о мире, гарантиях безопасности и встрече с Вэнсом

14 февраля, 18:13 • 110357 просмотра
путин готовится объявить о победе, несмотря на реальное положение дел - Пентагон

путин готовится объявить о победе, несмотря на реальное положение дел - Пентагон

14 февраля, 18:22 • 32196 просмотра
Зеленский раскрыл ожидания от 16-го пакета санкций ЕС против рф

Зеленский раскрыл ожидания от 16-го пакета санкций ЕС против рф

14 февраля, 18:37 • 112462 просмотра
Егор Курцев получил золотую медаль в фигурном катании на ЕЮОФ-2025

Егор Курцев получил золотую медаль в фигурном катании на ЕЮОФ-2025

14 февраля, 19:00 • 25354 просмотра
Зеленский отказался подписать документ о передаче США 50% украинских минеральных ресурсов - WP

Зеленский отказался подписать документ о передаче США 50% украинских минеральных ресурсов - WP

14 февраля, 19:02 • 104024 просмотра
публикации
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
Эксклюзив

14 февраля, 13:51 • 176482 просмотра
Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

14 февраля, 11:30 • 158225 просмотра
Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

14 февраля, 06:32 • 161978 просмотра
Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

12 февраля, 15:54 • 239554 просмотра
Как написать идеальное резюме: советы от HR

Как написать идеальное резюме: советы от HR
Эксклюзив

12 февраля, 13:50 • 246841 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бобры в Чехии сэкономили государству 1,2 млн евро на обустройстве заповедника

Бобры в Чехии сэкономили государству 1,2 млн евро на обустройстве заповедника

14 февраля, 16:48 • 122062 просмотра
Тильда Суинтон оказалась сторонницей движения за бойкот Израиля: известная актриса поддержала BDS на Берлинале

Тильда Суинтон оказалась сторонницей движения за бойкот Израиля: известная актриса поддержала BDS на Берлинале

14 февраля, 15:30 • 122181 просмотра
У влюбленной пары гуанако в киевском зоопарке родился пушистый малыш

У влюбленной пары гуанако в киевском зоопарке родился пушистый малыш

14 февраля, 10:16 • 128265 просмотра
«Читай, люби и поддерживай украинское": подборка книг от Минэкономики и КнигарняЕ ко Дню влюбленных

«Читай, люби и поддерживай украинское": подборка книг от Минэкономики и КнигарняЕ ко Дню влюбленных

14 февраля, 09:08 • 140878 просмотра
Новый сезон "Настоящего детектива" "переедет": в HBO раскрыли детали

Новый сезон "Настоящего детектива" "переедет": в HBO раскрыли детали

13 февраля, 16:38 • 138292 просмотра
Актуальное
OpenAI отказала Маску в продаже компании за 97 миллиардов долларов

OpenAI отказала Маску в продаже компании за 97 миллиардов долларов

Киев  •  УНН

 • 3474 просмотра

Read in English

OpenAI отклонила предложение Илона Маска о покупке компании за 97,4 млрд долларов. Руководство компании заявило об отсутствии намерений продаваться и расценивает это как попытку дестабилизации.

OpenAI отклонила предложение Илона Маска о приобретении компании за 97,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Руководство компании подчеркнуло, что не намерено продаваться и рассматривает подобные инициативы как попытку дестабилизации работы.

Эта ситуация стала очередным витком противостояния между OpenAI и Маском, который был одним из основателей компании, но покинул ее еще в 2018 году. После выхода он неоднократно критиковал OpenAI за коммерциализацию деятельности и отход от первоначальной некоммерческой миссии.

Адвокат Маска Марк Тоберофф заявил, что OpenAI фактически продает контроль над своим коммерческим направлением, что принесет выгоду отдельным членам руководства, а не общественности. В то же время, OpenAI продолжает реформирование структуры, заявляя о планах создания общественно полезной корпорации, что позволит привлекать больше капитала.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в ответ на предложение Маска лаконично написал в соцсети X: "нет, спасибо", что вызвало мгновенную реакцию предпринимателя, который ответил словом "мошенник". В дальнейших комментариях Альтман подтвердил непоколебимость позиции компании и нежелание вести переговоры о продаже.

Давление со стороны Маска усилилось после его иска против OpenAI, Альтмана и крупнейшего инвестора компании - Microsoft. Бизнесмен обвиняет их в отходе от первоначальных принципов развития искусственного интеллекта.

Маск предлагает приобрести OpenAI за рекордные 97,4 млрд долларов: что происходит11.02.25, 05:25 • 31419 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
openaiOpenAI
reutersReuters
ilon-maskЭлон Маск
microsoftМайкрософт

Обратиться по вопросам размещения рекламы