OpenAI отказала Маску в продаже компании за 97 миллиардов долларов
Киев • УНН
OpenAI отклонила предложение Илона Маска о покупке компании за 97,4 млрд долларов. Руководство компании заявило об отсутствии намерений продаваться и расценивает это как попытку дестабилизации.
OpenAI отклонила предложение Илона Маска о приобретении компании за 97,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Руководство компании подчеркнуло, что не намерено продаваться и рассматривает подобные инициативы как попытку дестабилизации работы.
Эта ситуация стала очередным витком противостояния между OpenAI и Маском, который был одним из основателей компании, но покинул ее еще в 2018 году. После выхода он неоднократно критиковал OpenAI за коммерциализацию деятельности и отход от первоначальной некоммерческой миссии.
Адвокат Маска Марк Тоберофф заявил, что OpenAI фактически продает контроль над своим коммерческим направлением, что принесет выгоду отдельным членам руководства, а не общественности. В то же время, OpenAI продолжает реформирование структуры, заявляя о планах создания общественно полезной корпорации, что позволит привлекать больше капитала.
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в ответ на предложение Маска лаконично написал в соцсети X: "нет, спасибо", что вызвало мгновенную реакцию предпринимателя, который ответил словом "мошенник". В дальнейших комментариях Альтман подтвердил непоколебимость позиции компании и нежелание вести переговоры о продаже.
Давление со стороны Маска усилилось после его иска против OpenAI, Альтмана и крупнейшего инвестора компании - Microsoft. Бизнесмен обвиняет их в отходе от первоначальных принципов развития искусственного интеллекта.
Маск предлагает приобрести OpenAI за рекордные 97,4 млрд долларов: что происходит11.02.25, 05:25 • 31419 просмотров