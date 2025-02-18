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15 березня, 19:03 • 119604 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 179216 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144770 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136692 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116224 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107330 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102764 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139749 перегляди

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Ілон Маск презентував нову модель ШІ Grok 3 від xAI

Ілон Маск презентував нову модель ШІ Grok 3 від xAI

Київ • УНН

 • 29680 перегляди

xAI презентувала нову модель штучного інтелекту Grok-3 з обчислювальною потужністю в 10 разів більшою за попередника. Модель включає DeepSearch та перевершує конкурентів, буде доступна для підписників Premium+ в X.

Компанія Ілона Маска xAI представила свою нову флагманську модель штучного інтелекту Grok 3. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Стартап Ілона Маска зі штучного інтелекту xAI продемонстрував оновлену модель Grok-3, демонструючи версію технології чат-бота, яку мільярдер назвав "найрозумнішим ШІ на Землі,

- пише видання.

Зазначається, що Grok-3 за деякими показниками "перемагає" Google Gemini, модель V3 від DeepSeek, Claude від Anthropic і GPT-4o від OpenAI. Grok-3 має більш ніж у 10 разів обчислювальну потужність свого попередника.

Ми постійно вдосконалюємо моделі щодня, і буквально протягом 24 годин ви побачите покращення,

- заявив Маск.

Компанія представила нову розумну пошукову систему Grok-3, назвавши її DeepSearch. DeepSearch - це логічний чат-бот, який демонструє процес розуміння запиту та планування відповіді. Демонстрація показала, що він включає варіанти дослідження, мозкового штурму та аналізу даних. Команда Маска також заявила, що має намір випустити голосовий чат-бот якомога швидше.

Наголошується, що Grok-3 буде доступний для підписників Premium+ в соцмережі Х.

Нагадаємо

OpenAI відхилила пропозицію Ілона Маска щодо купівлі компанії за 97,4 млрд доларів. Керівництво компанії заявило про відсутність намірів продаватися та розцінює це як спробу дестабілізації.

Павло Башинський

Павло Башинський

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