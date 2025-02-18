Ілон Маск презентував нову модель ШІ Grok 3 від xAI

Компанія Ілона Маска xAI представила свою нову флагманську модель штучного інтелекту Grok 3. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Стартап Ілона Маска зі штучного інтелекту xAI продемонстрував оновлену модель Grok-3, демонструючи версію технології чат-бота, яку мільярдер назвав "найрозумнішим ШІ на Землі, - пише видання.

Зазначається, що Grok-3 за деякими показниками "перемагає" Google Gemini, модель V3 від DeepSeek, Claude від Anthropic і GPT-4o від OpenAI. Grok-3 має більш ніж у 10 разів обчислювальну потужність свого попередника.

Ми постійно вдосконалюємо моделі щодня, і буквально протягом 24 годин ви побачите покращення, - заявив Маск.

Компанія представила нову розумну пошукову систему Grok-3, назвавши її DeepSearch. DeepSearch - це логічний чат-бот, який демонструє процес розуміння запиту та планування відповіді. Демонстрація показала, що він включає варіанти дослідження, мозкового штурму та аналізу даних. Команда Маска також заявила, що має намір випустити голосовий чат-бот якомога швидше.

Наголошується, що Grok-3 буде доступний для підписників Premium+ в соцмережі Х.

Нагадаємо

OpenAI відхилила пропозицію Ілона Маска щодо купівлі компанії за 97,4 млрд доларів. Керівництво компанії заявило про відсутність намірів продаватися та розцінює це як спробу дестабілізації.