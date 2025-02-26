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В Украине преимущественно без осадков, до 5° тепла: синоптики дали прогноз на 26 февраля

В Украине преимущественно без осадков, до 5° тепла: синоптики дали прогноз на 26 февраля

Киев  •  УНН

 • 3118 просмотра

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В Украине 26 февраля ожидается преимущественно безоблачная погода без осадков, температура от -17° до +10°. На востоке страны остается холоднее всего, тогда как на западе прогнозируется существенное потепление.

В Украине в среду, 26 февраля, погоду без осадков в большинстве регионов еще будет предопределять область высокого атмосферного давления. Об этом сообщает "Укргидрометцентр", пишет УНН.

26 февраля погоду без осадков в большинстве областей еще будет предопределять область высокого атмосферного давления. Холодный воздух будет отходить на восток, поэтому там ждем самую прохладную погоду, на остальной территории ночью мороз несколько ослабеет, ощутимее на западе страны,

- говорится в сообщении.

Детали

Синоптики отмечают, что для этой поры при малооблачной погоде характерен значительный суточный ход температуры, поэтому максимальная температура днем легко переходит на плюсовые температуры, на крайнем западе ожидаем ее повышения.

В восточных, Сумской и Днепропетровской областях переменная облачность, местами небольшой снег; температура ночью 12-17° мороза, днем 3-8° мороза. На остальной территории небольшая облачность, без осадков; температура ночью 7-12° мороза, днем 0-5° тепла, на крайнем западе страны ночью 2-7° мороза, днем 5-10° тепла.

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На дорогах северных, центральных и восточных областей местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Напомним

Из-за потепления на крышах и деревьях образуются опасные сосульки и скопления снега. Патрульная полиция предоставила рекомендации по безопасности и поведению во время оттепели.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Общество
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