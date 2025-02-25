Чому новий одяг з магазину потребує прання - пояснення експерта

Багато хто помилково думає, що новий одяг є абсолютно чистим, адже він щойно з магазину. Проте ще до того, як річ потрапляє до покупця, вона проходить довгий шлях – від виробництва до полиць магазину, контактуючи з багатьма поверхнями, упаковками та руками.

УНН поспілкувався з дизайнером-конструктором-технологом Аліною Яценко про те, чому навіть якщо річ виглядає ідеально — прання перед першим носінням – не просто питання чистоти, а й турботи про здоров’я.

Щоб відповісти на це питання, треба замислитись про ланцюжок циклу виготовлення. А саме - що відбувається з одягом до того моменту, як він потрапляє до ваших рук і проаналізувати яким чином він потім контактує з вашим тілом — пояснила експертка.

За словами Яценко, все починається з рулона тканини, який потрібно спочатку виготовити, упакувати, доставити на виробництво, розпакувати, розмотати, нарізати на шматки(настили), розкроїти, сформувати крій(розкласти подетально по розмірам), виготовити одяг, перевірити якість виробів, упакувати, відправити по складах та крамницях.

Далі цей одяг очікує процес продажу, де його також розпаковують, розвішують чи розкладають та міряють. І лише тоді він потрапляє до покупців.

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Тобто, на кожному етапі одяг контактує з безліччю рук, поверхонь, коробок, контейнерів, упаковок, столів, торгових залів, стійок чи манекенів.

За мінімальними підрахунками:

одяг проходить через не менше ніж 15 пар рук (а з урахуванням логістики, маркетингу та складу – ще більше);

контактує з більш ніж 30-ма різними поверхнями.

"Якщо верхній одяг проходить волого-теплову обробку у процесі, що нівелює половину контактів з цього ланцюжка, то нижня білизна та трикотажні вироби - ні.

Адже виробництво останнього не потребує процесу волого-теплової обробки",— зазначає Яценко.

Також, прання відіграє важливу роль у зменшенні алергенності тканин, особливо для людей, схильних до алергічних реакцій. Зокрема, воно допомагає видалити потенційні алергени, такі як пилові кліщі, пилок, шерсть тварин та залишки хімічних речовин, що можуть накопичуються на тканинах.

"Тож ми бачимо, що кількість алергенів, небезпечних частинок бруду та мікроорганізмів (бактерії та грибки) на новому одязі може зашкалювати",—додала дизайнерка.

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З точки зору здоров'я та гігієни

Для білизни, дитячого, домашнього одягу та трикотажних виробів прання після покупки перед носінням обовʼязково, а термообробка на додаток до нього - дуже бажана.

Якщо це сукня, спідниця, штани чи сорочка, то прання бажано, та не обовʼязково. Але дуже рекомендовано попереднє прасування чи термообробка.

Якщо це верхній одяг — прання скоріш за все не потрібно. Адже він зазвичай проходить волого-теплову обробку при виготовленні і не контактує безпосередньо з поверхнею шкіри.

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Вплив першого прання на зовнішній вигляд виробу

Тут є багато нюансів, які залежать від безпосередньо самої тканини, складності моделі та вашого особистого вибору. Окремо я би виділила одяг, зшитий з дорогих натуральних тканин і на замовлення. Ось його краще не прати одразу — говорить Яценко.

"Бо такі вироби на жаль хоча б трішечки, але все ж таки втрачають "новітній лоск" щойно виготовленого одягу. Адже зазвичай вони мають більш складний крій та обробку деталей, які випрасувати після прання до початкового стану щойно пошитого виробу дуже складно", - додає експертка.

Втім, як альтернативу, фахівчиня рекомендує скористатися праскою, парогенератором чи звернутися до перевіреної хімчистки.

Прання нового одягу перед першим носінням – це питання не лише чистоти, а й безпеки. Особливо це важливо для речей, що безпосередньо контактують зі шкірою. У деяких випадках можна обмежитися термообробкою, але для гігієни та здоров’я прання залишається найкращим рішенням.