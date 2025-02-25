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Почему новая одежда из магазина требует стирки - объяснение эксперта

Почему новая одежда из магазина требует стирки - объяснение эксперта

Киев  •  УНН

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Эксперт рассказала о рисках ношения новой одежды без предварительной стирки. Одежда проходит через 15+ пар рук и контактирует с 30+ поверхностями до попадания к покупателю.

Многие ошибочно думают, что новая одежда абсолютно чистая, ведь она только что из магазина. Однако еще до того, как вещь попадает к покупателю, она проходит долгий путь - от производства до полок магазина, контактируя со многими поверхностями, упаковками и руками.

УНН пообщался с дизайнером-инструктором-технологом Алиной Яценко о том, почему даже если вещь выглядит идеально - стирка перед первым ношением - не просто вопрос чистоты, но и заботы о здоровье.

Чтобы ответить на этот вопрос, надо задуматься о цепочке цикла изготовления. А именно - что происходит с одеждой до того момента, как она попадает в ваши руки и проанализировать каким образом она потом контактирует с вашим телом

- объяснила эксперт.

По словам Яценко, все начинается с рулона ткани, который нужно сначала изготовить, упаковать, доставить на производство, распаковать, размотать, нарезать на куски (настилы), раскроить, сформировать крой (разложить подетально по размерам), изготовить одежду, проверить качество изделий, упаковать, отправить по складам и магазинам.

Далее эту одежду ожидает процесс продажи, где ее также распаковывают, развешивают или раскладывают и меряют. И только тогда она попадает к покупателям.

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То есть, на каждом этапе одежда контактирует с множеством рук, поверхностей, коробок, контейнеров, упаковок, столов, торговых залов, стоек или манекенов.

По минимальным подсчетам:

  • одежда проходит через не менее чем 15 пар рук (а с учетом логистики, маркетинга и склада - еще больше);
  • контактирует с более чем 30-ю различными поверхностями.

«Если верхняя одежда проходит влажно-тепловую обработку в процессе, который нивелирует половину контактов из этой цепочки, то нижнее белье и трикотажные изделия - нет.

Ведь производство последнего не требует процесса влажно-тепловой обработки»,- отмечает Яценко.

Также, стирка играет важную роль в уменьшении аллергенности тканей, особенно для людей, склонных к аллергическим реакциям.  В частности, она помогает удалить потенциальные аллергены, такие как пылевые клещи, пыльца, шерсть животных и остатки химических веществ, которые могут накапливаются на тканях.

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«Поэтому мы видим, что количество аллергенов, опасных частиц грязи и микроорганизмов (бактерии и грибки) на новой одежде может зашкаливать»,-добавила дизайнер.

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С точки зрения здоровья и гигиены

Для белья, детской, домашней одежды и трикотажных изделий стирка после покупки перед ноской обязательна, а термообработка в дополнение к ней - очень желательна.

Если это платье, юбка, брюки или рубашка, то стирка желательна, но не обязательна. Но очень рекомендуется предварительная глажка или термообработка.

Если это верхняя одежда - стирка скорее всего не требуется. Ведь она обычно проходит влажно-тепловую обработку при изготовлении и не контактирует непосредственно с поверхностью кожи.

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Влияние первой стирки на внешний вид изделия

Здесь есть много нюансов, которые зависят от непосредственно самой ткани, сложности модели и вашего личного выбора. Отдельно я бы выделила одежду, сшитую из дорогих натуральных тканей и на заказ. Вот ее лучше не стирать сразу

- говорит Яценко.

«Потому что такие изделия к сожалению хотя бы немного, но все же теряют «новейший лоск» только что изготовленной одежды. Ведь обычно они имеют более сложный крой и обработку деталей, которые выгладить после стирки до первоначального состояния только что пошитого изделия очень сложно», - добавляет эксперт. 

Впрочем, в качестве альтернативы, специалист рекомендует воспользоваться утюгом, парогенератором или обратиться в проверенную химчистку.

Стирка новой одежды перед первым ношением - это вопрос не только чистоты, но и безопасности. Особенно это важно для вещей, непосредственно контактирующих с кожей. В некоторых случаях можно ограничиться термообработкой, но для гигиены и здоровья стирка остается лучшим решением.

Алина Волянская

Алина Волянская

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