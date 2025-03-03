Період особливої уваги до фінансів та особистих стосунків: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 3 - 9 березня

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 36791 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 61628 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 63106 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 66996 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 78289 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 61906 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 59730 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 128115 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 83043 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 233293 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
74%
Популярнi новини

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 17333 перегляди

На Запоріжжі працює ППО

9 квітня, 17:32 • 11857 перегляди

Угода між Україною та США щодо ресурсів має відповідати курсу євроінтеграції - ПАРЄ

9 квітня, 17:34 • 11320 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 26985 перегляди

У Львові сталась стрілянина в ТРЦ: на місці працюють правоохоронці

9 квітня, 18:29 • 10539 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 96435 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 128115 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 233292 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 408993 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 400517 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 17412 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 23981 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 24794 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26673 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76999 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Період особливої уваги до фінансів та особистих стосунків: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 3 - 9 березня

Київ • УНН

 • 202957 перегляди

Астрологиня Ксенія Базиленко розповіла про вплив ретроградних планет і затемнень у березні 2025 року. Період із 3 до 9 березня стане підготовчим етапом перед важливими астрологічними подіями.

Період особливої уваги до фінансів та особистих стосунків: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 3 - 9 березня

Березень стане одним із найскладніших періодів цього року, коли події розгортатимуться найнепередбачуванішим чином. Цього місяця на нас чекає низка затемнень, що відбуваються на тлі параду планет, а також ретроградність Венери і Меркурія. Про те, що на нас чекає в період з 3 по 9 березня спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

За словами Базиленка, цей тиждень - період підготовки до затемнень. Ретроградність Венери починається вже на початку тижня і триватиме до 12 квітня. Цього разу її вплив буде особливо потужним через унікальні обставини місяця.

Не варто упускати сприятливу можливість, яку дає нам Меркурій. Із самого початку тижня він залишає знак Риб, де відчував себе ослабленим, і переходить в Овен. Завдяки цій зміні активність розуму зростає, з'являється швидка кмітливість, миттєвість рішень. Це допоможе нам упорядкувати справи, що накопичилися, і підготуватися до важливих подій

- заявила астролог.

Однак, як зазначила Базиленко, з 11 березня Меркурій почне сповільнювати свою швидкість, а з 14 березня перейде в ретроградний рух. Це знову ускладнить комунікації, погіршить взаєморозуміння і сповільнить швидкість мислення.

5 березня Сатурн з'єднається із Сонцем, і це положення збережеться до кінця тижня. Воно приведе нас до вимушеного ухвалення важливих рішень, розбору серйозних ситуацій і вибудовування чітких планів на майбутнє. При цьому фізично може відчуватися втома, важкість, млявість. "У цей період особливо важливо дотримуватися самодисципліни - інакше можливі складнощі в самореалізації та відчуття обмеженості", - закликала Базиленко.

Спостерігайте і переосмислюйте: астролог розповіла, про особливості березня під впливом ретроградних Меркурія і Венери01.03.2025, 15:58 • 144342 перегляди

Сонце також сформує гармонійний тригон до Марса, але водночас - напружену квадратуру до Юпітера. Це вказує на активні дії з боку світових лідерів, проте з надмірним честолюбством і завищеною самооцінкою.

Що стосується кожного з нас, зараз, як заявила астрологиня, найкраще дотримуватися дисципліни, діяти відповідально, чітко і відповідно до плану.

Висновки

Цього тижня важливо бути особливо уважними до фінансових питань і любовних стосунків. Тиждень є підготовчим перед затемненнями, але поки Меркурій ще в прямому русі, у нас є можливість ясно мислити, проводити важливі зустрічі, займатися активною комунікацією та інтелектуальною діяльністю. В інших ситуаціях необхідно проявляти дисципліну, дотримуватися чіткого плану й уникати егоїзму та самовпевненості..

- розповіла Базиленко. 

ОВЕН

Цього тижня ви активно розберетеся у своєму внутрішньому світі, що призведе до значних позитивних змін у вашій особистості. Це гарний час для ухвалення важливих рішень і реалізації задуманих планів, але варто поставити собі запитання: чи дійсно вам це потрібно? В особистому житті можлива плутанина - постарайтеся розібратися у своїх почуттях.

ТЕЛЕЦЬ

На вас чекають позитивні зміни, але діяти варто осмислено. Зараз важливо підготуватися до майбутнього місяця і періоду затемнень - саме зараз потрібно планувати і робити важливі кроки. Будьте обережні з таємними романами - їхні наслідки можуть незабаром розкритися.

БЛИЗНЮКИ

Тиждень буде активним, дозволяючи вам реалізувати багато планів. Постарайтеся завершити важливі справи до затемнень. Однак будьте обережні: зайві амбіції можуть нашкодити вашій кар'єрі. Не поспішайте вкладати гроші в нові проєкти і робити великі покупки.

Що подарувати жінкам за знаком Зодіаку на 8 Березня? Астрологічний гід по подарунках02.03.2025, 13:46 • 356564 перегляди

РАК

Ви сповнені сил та енергії, отримуєте підтримку оточуючих і вищих сил. Зараз - чудовий час для планування майбутнього і виконання важливих завдань, успіх гарантовано. Однак відновлення службових романів може призвести до проблем.

ЛЕВ

Тиждень принесе вам успіх у будь-якій діяльності. Можна ризикувати, але тільки за умови ретельного аналізу ситуації та наявності чіткого плану. Удача супроводжує в юридичних питаннях. У фінансовій сфері час розрахуватися з боргами. У коханні можливе повернення колишніх здалеку.

ДІВИ

Тиждень буде вдалим, особливо в переговорах і налагодженні контактів з оточенням і партнерами. Зараз варто планувати майбутній місяць. У любовній сфері можлива пристрасть до колишніх, але з потенційно складними наслідками. Будьте уважні.

ТЕРЕЗИ

Тиждень обіцяє бути завантаженим і діловим. Постарайтеся закрити важливі питання і намітити плани на складний майбутній місяць. В особистому житті можливі труднощі у взаєминах із чоловіком, а також поява колишніх партнерів, що може викликати внутрішню плутанину.

Фінансові питання в стосунках: як вирішувати конфлікти та підтримувати партнера04.02.2025, 14:11 • 102584 перегляди

СКОРПІОН

Зараз краще не витрачати сили, а навпаки - накопичити їх, приділивши час усамітненню, аналізу свого життя і стосунків із дітьми. У любовній сфері можливі складнощі та непорозуміння. Не вступайте в нові знайомства.

СТРІЛЕЦЬ

Тиждень буде спокійним. Краще зосередитися на побутових питаннях і турботі про літніх родичів. Наведення ладу в особистому житті принесе найбільшу користь. У любовній сфері будьте обережні: можливо, вам захочеться повернутися до минулого, але краще відкласти це рішення.

КОЗЕРОГ

Ви зможете ухвалити правильні рішення й отримаєте підтримку оточення. Зараз важливо будувати плани на майбутнє, бути активними і закривати важливі справи, хоча можливі зіткнення з бюрократією. Не варто робити великих покупок або починати ремонт.

ВОДОЛІЙ

Хороший період для ухвалення ділових рішень і завершення складних проєктів. Займіться планами на майбутнє. У фінансовій сфері не ризикуйте: не варто робити великих вкладень або витрат. Ваш дохід залишається стабільним.

РИБИ

Цей тиждень, як і весь майбутній місяць, стане одним із найважливіших періодів у вашому житті. Важливо приймати правильні рішення і бути активними. Постарайтеся розібратися в собі, визначити свої цілі та кроки для їх досягнення. Можливі фінансові втрати через поспішні рішення, тому будьте обережні й не довіряйте сумнівним людям у грошових питаннях.

Душ, прогулянки, дихальні вправи: психолог розповіла, як розслабитися після роботи26.02.2025, 16:30 • 127709 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Суспільство
Марс
Instagram
Brent
$64.90
Bitcoin
$82,241.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,110.12
Ethereum
$1,637.93