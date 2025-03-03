Період особливої уваги до фінансів та особистих стосунків: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 3 - 9 березня

Березень стане одним із найскладніших періодів цього року, коли події розгортатимуться найнепередбачуванішим чином. Цього місяця на нас чекає низка затемнень, що відбуваються на тлі параду планет, а також ретроградність Венери і Меркурія. Про те, що на нас чекає в період з 3 по 9 березня спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

За словами Базиленка, цей тиждень - період підготовки до затемнень. Ретроградність Венери починається вже на початку тижня і триватиме до 12 квітня. Цього разу її вплив буде особливо потужним через унікальні обставини місяця.

Не варто упускати сприятливу можливість, яку дає нам Меркурій. Із самого початку тижня він залишає знак Риб, де відчував себе ослабленим, і переходить в Овен. Завдяки цій зміні активність розуму зростає, з'являється швидка кмітливість, миттєвість рішень. Це допоможе нам упорядкувати справи, що накопичилися, і підготуватися до важливих подій - заявила астролог.

Однак, як зазначила Базиленко, з 11 березня Меркурій почне сповільнювати свою швидкість, а з 14 березня перейде в ретроградний рух. Це знову ускладнить комунікації, погіршить взаєморозуміння і сповільнить швидкість мислення.

5 березня Сатурн з'єднається із Сонцем, і це положення збережеться до кінця тижня. Воно приведе нас до вимушеного ухвалення важливих рішень, розбору серйозних ситуацій і вибудовування чітких планів на майбутнє. При цьому фізично може відчуватися втома, важкість, млявість. "У цей період особливо важливо дотримуватися самодисципліни - інакше можливі складнощі в самореалізації та відчуття обмеженості", - закликала Базиленко.

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Сонце також сформує гармонійний тригон до Марса, але водночас - напружену квадратуру до Юпітера. Це вказує на активні дії з боку світових лідерів, проте з надмірним честолюбством і завищеною самооцінкою.

Що стосується кожного з нас, зараз, як заявила астрологиня, найкраще дотримуватися дисципліни, діяти відповідально, чітко і відповідно до плану.

Висновки

Цього тижня важливо бути особливо уважними до фінансових питань і любовних стосунків. Тиждень є підготовчим перед затемненнями, але поки Меркурій ще в прямому русі, у нас є можливість ясно мислити, проводити важливі зустрічі, займатися активною комунікацією та інтелектуальною діяльністю. В інших ситуаціях необхідно проявляти дисципліну, дотримуватися чіткого плану й уникати егоїзму та самовпевненості.. - розповіла Базиленко.

ОВЕН

Цього тижня ви активно розберетеся у своєму внутрішньому світі, що призведе до значних позитивних змін у вашій особистості. Це гарний час для ухвалення важливих рішень і реалізації задуманих планів, але варто поставити собі запитання: чи дійсно вам це потрібно? В особистому житті можлива плутанина - постарайтеся розібратися у своїх почуттях.

ТЕЛЕЦЬ

На вас чекають позитивні зміни, але діяти варто осмислено. Зараз важливо підготуватися до майбутнього місяця і періоду затемнень - саме зараз потрібно планувати і робити важливі кроки. Будьте обережні з таємними романами - їхні наслідки можуть незабаром розкритися.

БЛИЗНЮКИ

Тиждень буде активним, дозволяючи вам реалізувати багато планів. Постарайтеся завершити важливі справи до затемнень. Однак будьте обережні: зайві амбіції можуть нашкодити вашій кар'єрі. Не поспішайте вкладати гроші в нові проєкти і робити великі покупки.

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РАК

Ви сповнені сил та енергії, отримуєте підтримку оточуючих і вищих сил. Зараз - чудовий час для планування майбутнього і виконання важливих завдань, успіх гарантовано. Однак відновлення службових романів може призвести до проблем.

ЛЕВ

Тиждень принесе вам успіх у будь-якій діяльності. Можна ризикувати, але тільки за умови ретельного аналізу ситуації та наявності чіткого плану. Удача супроводжує в юридичних питаннях. У фінансовій сфері час розрахуватися з боргами. У коханні можливе повернення колишніх здалеку.

ДІВИ

Тиждень буде вдалим, особливо в переговорах і налагодженні контактів з оточенням і партнерами. Зараз варто планувати майбутній місяць. У любовній сфері можлива пристрасть до колишніх, але з потенційно складними наслідками. Будьте уважні.

ТЕРЕЗИ

Тиждень обіцяє бути завантаженим і діловим. Постарайтеся закрити важливі питання і намітити плани на складний майбутній місяць. В особистому житті можливі труднощі у взаєминах із чоловіком, а також поява колишніх партнерів, що може викликати внутрішню плутанину.

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СКОРПІОН

Зараз краще не витрачати сили, а навпаки - накопичити їх, приділивши час усамітненню, аналізу свого життя і стосунків із дітьми. У любовній сфері можливі складнощі та непорозуміння. Не вступайте в нові знайомства.

СТРІЛЕЦЬ

Тиждень буде спокійним. Краще зосередитися на побутових питаннях і турботі про літніх родичів. Наведення ладу в особистому житті принесе найбільшу користь. У любовній сфері будьте обережні: можливо, вам захочеться повернутися до минулого, але краще відкласти це рішення.

КОЗЕРОГ

Ви зможете ухвалити правильні рішення й отримаєте підтримку оточення. Зараз важливо будувати плани на майбутнє, бути активними і закривати важливі справи, хоча можливі зіткнення з бюрократією. Не варто робити великих покупок або починати ремонт.

ВОДОЛІЙ

Хороший період для ухвалення ділових рішень і завершення складних проєктів. Займіться планами на майбутнє. У фінансовій сфері не ризикуйте: не варто робити великих вкладень або витрат. Ваш дохід залишається стабільним.

РИБИ

Цей тиждень, як і весь майбутній місяць, стане одним із найважливіших періодів у вашому житті. Важливо приймати правильні рішення і бути активними. Постарайтеся розібратися в собі, визначити свої цілі та кроки для їх досягнення. Можливі фінансові втрати через поспішні рішення, тому будьте обережні й не довіряйте сумнівним людям у грошових питаннях.

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