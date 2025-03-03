Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 18172 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 35251 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 68232 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 218236 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 125418 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393800 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312622 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214179 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244433 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255265 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.4м/с
64%
Популярные новости

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16910 просмотра

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 12676 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13605 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16456 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 13958 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134588 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 218233 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393798 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255642 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312620 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Европа

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 4444 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16461 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47238 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72615 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57667 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

Киев • УНН

 • 202947 просмотра

Астролог Ксения Базиленко рассказала о влиянии ретроградных планет и затмений в марте 2025 года. Период с 3 по 9 марта станет подготовительным этапом перед важными астрологическими событиями.

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

Март станет одним из самых сложных периодов этого года, когда события будут разворачиваться самым непредсказуемым образом. В этом месяце нас ждет череда затмений, происходящих на фоне парада планет, а также ретроградность Венеры и Меркурия. О том, что нас ждет в период с 3 по 9 марта специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

По словам Базиленко,  эта неделя — период подготовки к затмениям. Ретроградность Венеры начинается уже в начале недели и продлится до 12 апреля. В этот раз ее влияние будет особенно мощным из-за уникальных обстоятельств месяца.

Не стоит упускать благоприятную возможность, которую дает нам Меркурий. С самого начала недели он покидает знак Рыб, где ощущал себя ослабленным, и переходит в Овен. Благодаря этому изменению активность ума возрастает, появляется быстрая сообразительность, мгновенность решений. Это поможет нам привести в порядок накопившиеся дела и подготовиться к важным событиям

- заявила астролог.

Однако, как отметила Базиленко, с 11 марта Меркурий начнет замедлять свою скорость, а с 14 марта перейдет в ретроградное движение. Это снова затруднит коммуникации, ухудшит взаимопонимание и замедлит скорость мышления.

5 марта Сатурн соединится с Солнцем, и это положение сохранится до конца недели. Оно приведет нас к вынужденному принятию важных решений, разбору серьезных ситуаций и выстраиванию четких планов на будущее. При этом физически может ощущаться усталость, тяжесть, вялость. "В этот период особенно важно соблюдать самодисциплину — иначе возможны сложности в самореализации и ощущение ограниченности", - призвала Базиленко.

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры01.03.2025, 15:58 • 144305 просмотров

Солнце также сформирует гармоничный тригон к Марсу, но одновременно — напряженную квадратуру к Юпитеру. Это указывает на активные действия со стороны мировых лидеров, однако с чрезмерным честолюбием и завышенной самооценкой.

Что касается каждого из нас, сейчас, как заявила астролог, лучше всего придерживаться дисциплины, действовать ответственно, четко и в соответствии с планом.

Выводы

На этой неделе важно быть особенно внимательными к финансовым вопросам и любовным отношениям. Неделя является подготовительной перед затмениями, но пока Меркурий еще в прямом движении, у нас есть возможность ясно мыслить, проводить важные встречи, заниматься активной коммуникацией и интеллектуальной деятельностью. В остальных ситуациях необходимо проявлять дисциплину, следовать четкому плану и избегать эгоизма и самонадеянности

- рассказала Базиленко. 

ОВЕН

На этой неделе вы активно разберётесь в своём внутреннем мире, что приведёт к значительным позитивным переменам в вашей личности. Это хорошее время для принятия важных решений и реализации задуманных планов, но стоит задать себе вопрос: действительно ли вам это нужно? В личной жизни возможна путаница — постарайтесь разобраться в своих чувствах.

ТЕЛЕЦ

Вас ждут позитивные перемены, но действовать стоит осмысленно. Сейчас важно подготовиться к предстоящему месяцу и периоду затмений — именно сейчас нужно планировать и предпринимать важные шаги. Будьте осторожны с тайными романами — их последствия могут вскоре раскрыться.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя будет активной, позволяя вам реализовать многие планы. Постарайтесь завершить важные дела до затмений. Однако будьте осторожны: излишние амбиции могут навредить вашей карьере. Не спешите вкладывать деньги в новые проекты и делать крупные покупки.

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам02.03.2025, 13:46 • 356445 просмотров

РАК

Вы полны сил и энергии, получаете поддержку окружающих и высших сил. Сейчас — отличное время для планирования будущего и выполнения важных задач, успех гарантирован. Однако возобновление служебных романов может привести к проблемам.

ЛЕВ

Неделя принесёт вам успех в любой деятельности. Можно рисковать, но только при тщательном анализе ситуации и наличии чёткого плана. Удача сопутствует в юридических вопросах. В финансовой сфере пора рассчитаться с долгами. В любви возможное возвращение бывших издалека.

ДЕВА

Неделя будет удачной, особенно в переговорах и налаживании контактов с окружающими и партнёрами. Сейчас стоит планировать предстоящий месяц. В любовной сфере возможна страсть к бывшим, но с потенциально сложными последствиями. Будьте внимательны.

ВЕСЫ

Неделя обещает быть загруженной и деловой. Постарайтесь закрыть важные вопросы и наметить планы на сложный предстоящий месяц. В личной жизни возможны трудности в отношениях с супругом, а также появление бывших партнёров, что может вызвать внутреннюю путаницу.

Финансовые вопросы в отношениях: как решать конфликты и поддерживать партнера04.02.2025, 14:11 • 102568 просмотров

СКОРПИОН

Сейчас лучше не растрачивать силы, а наоборот — накопить их, уделив время уединению, анализу своей жизни и отношений с детьми. В любовной сфере возможны сложности и недопонимание. Не вступайте в новые знакомства.

СТРЕЛЕЦ

Неделя будет спокойной. Лучше сосредоточиться на бытовых вопросах и заботе о пожилых родственниках. Наведение порядка в личной жизни принесёт наибольшую пользу. В любовной сфере будьте осторожны: возможно, вам захочется вернуться к прошлому, но лучше отложить это решение.

КОЗЕРОГ

Вы сможете принять правильные решения и получите поддержку окружающих. Сейчас важно строить планы на будущее, быть активными и закрывать важные дела, хотя возможны столкновения с бюрократией. Не стоит делать крупных покупок или начинать ремонт.

ВОДОЛЕЙ

Хороший период для принятия деловых решений и завершения сложных проектов. Займитесь планами на будущее. В финансовой сфере не рискуйте: не стоит делать крупных вложений или трат. Ваш доход остаётся стабильным.

РЫБЫ

Эта неделя, как и весь предстоящий месяц, станет одним из важнейших периодов в вашей жизни. Важно принимать правильные решения и быть активными. Постарайтесь разобраться в себе, определить свои цели и шаги для их достижения. Возможны финансовые потери из-за поспешных решений, поэтому будьте осторожны и не доверяйте сомнительным людям в денежных вопросах.

Душ, прогулки, дыхательные упражнения: психолог рассказала, как расслабиться после работы26.02.2025, 16:30 • 127637 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Марс
Instagram
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,783.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,822.85