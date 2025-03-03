Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

Март станет одним из самых сложных периодов этого года, когда события будут разворачиваться самым непредсказуемым образом. В этом месяце нас ждет череда затмений, происходящих на фоне парада планет, а также ретроградность Венеры и Меркурия. О том, что нас ждет в период с 3 по 9 марта специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

По словам Базиленко, эта неделя — период подготовки к затмениям. Ретроградность Венеры начинается уже в начале недели и продлится до 12 апреля. В этот раз ее влияние будет особенно мощным из-за уникальных обстоятельств месяца.

Не стоит упускать благоприятную возможность, которую дает нам Меркурий. С самого начала недели он покидает знак Рыб, где ощущал себя ослабленным, и переходит в Овен. Благодаря этому изменению активность ума возрастает, появляется быстрая сообразительность, мгновенность решений. Это поможет нам привести в порядок накопившиеся дела и подготовиться к важным событиям - заявила астролог.

Однако, как отметила Базиленко, с 11 марта Меркурий начнет замедлять свою скорость, а с 14 марта перейдет в ретроградное движение. Это снова затруднит коммуникации, ухудшит взаимопонимание и замедлит скорость мышления.

5 марта Сатурн соединится с Солнцем, и это положение сохранится до конца недели. Оно приведет нас к вынужденному принятию важных решений, разбору серьезных ситуаций и выстраиванию четких планов на будущее. При этом физически может ощущаться усталость, тяжесть, вялость. "В этот период особенно важно соблюдать самодисциплину — иначе возможны сложности в самореализации и ощущение ограниченности", - призвала Базиленко.

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Солнце также сформирует гармоничный тригон к Марсу, но одновременно — напряженную квадратуру к Юпитеру. Это указывает на активные действия со стороны мировых лидеров, однако с чрезмерным честолюбием и завышенной самооценкой.

Что касается каждого из нас, сейчас, как заявила астролог, лучше всего придерживаться дисциплины, действовать ответственно, четко и в соответствии с планом.

Выводы

На этой неделе важно быть особенно внимательными к финансовым вопросам и любовным отношениям. Неделя является подготовительной перед затмениями, но пока Меркурий еще в прямом движении, у нас есть возможность ясно мыслить, проводить важные встречи, заниматься активной коммуникацией и интеллектуальной деятельностью. В остальных ситуациях необходимо проявлять дисциплину, следовать четкому плану и избегать эгоизма и самонадеянности - рассказала Базиленко.

ОВЕН

На этой неделе вы активно разберётесь в своём внутреннем мире, что приведёт к значительным позитивным переменам в вашей личности. Это хорошее время для принятия важных решений и реализации задуманных планов, но стоит задать себе вопрос: действительно ли вам это нужно? В личной жизни возможна путаница — постарайтесь разобраться в своих чувствах.

ТЕЛЕЦ

Вас ждут позитивные перемены, но действовать стоит осмысленно. Сейчас важно подготовиться к предстоящему месяцу и периоду затмений — именно сейчас нужно планировать и предпринимать важные шаги. Будьте осторожны с тайными романами — их последствия могут вскоре раскрыться.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя будет активной, позволяя вам реализовать многие планы. Постарайтесь завершить важные дела до затмений. Однако будьте осторожны: излишние амбиции могут навредить вашей карьере. Не спешите вкладывать деньги в новые проекты и делать крупные покупки.

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РАК

Вы полны сил и энергии, получаете поддержку окружающих и высших сил. Сейчас — отличное время для планирования будущего и выполнения важных задач, успех гарантирован. Однако возобновление служебных романов может привести к проблемам.

ЛЕВ

Неделя принесёт вам успех в любой деятельности. Можно рисковать, но только при тщательном анализе ситуации и наличии чёткого плана. Удача сопутствует в юридических вопросах. В финансовой сфере пора рассчитаться с долгами. В любви возможное возвращение бывших издалека.

ДЕВА

Неделя будет удачной, особенно в переговорах и налаживании контактов с окружающими и партнёрами. Сейчас стоит планировать предстоящий месяц. В любовной сфере возможна страсть к бывшим, но с потенциально сложными последствиями. Будьте внимательны.

ВЕСЫ

Неделя обещает быть загруженной и деловой. Постарайтесь закрыть важные вопросы и наметить планы на сложный предстоящий месяц. В личной жизни возможны трудности в отношениях с супругом, а также появление бывших партнёров, что может вызвать внутреннюю путаницу.

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СКОРПИОН

Сейчас лучше не растрачивать силы, а наоборот — накопить их, уделив время уединению, анализу своей жизни и отношений с детьми. В любовной сфере возможны сложности и недопонимание. Не вступайте в новые знакомства.

СТРЕЛЕЦ

Неделя будет спокойной. Лучше сосредоточиться на бытовых вопросах и заботе о пожилых родственниках. Наведение порядка в личной жизни принесёт наибольшую пользу. В любовной сфере будьте осторожны: возможно, вам захочется вернуться к прошлому, но лучше отложить это решение.

КОЗЕРОГ

Вы сможете принять правильные решения и получите поддержку окружающих. Сейчас важно строить планы на будущее, быть активными и закрывать важные дела, хотя возможны столкновения с бюрократией. Не стоит делать крупных покупок или начинать ремонт.

ВОДОЛЕЙ

Хороший период для принятия деловых решений и завершения сложных проектов. Займитесь планами на будущее. В финансовой сфере не рискуйте: не стоит делать крупных вложений или трат. Ваш доход остаётся стабильным.

РЫБЫ

Эта неделя, как и весь предстоящий месяц, станет одним из важнейших периодов в вашей жизни. Важно принимать правильные решения и быть активными. Постарайтесь разобраться в себе, определить свои цели и шаги для их достижения. Возможны финансовые потери из-за поспешных решений, поэтому будьте осторожны и не доверяйте сомнительным людям в денежных вопросах.

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