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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 18790 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 37123 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Киев • УНН

 • 356445 просмотра

Профессиональный астролог составила гид по выбору подарков для каждого знака зодиака на 8 марта 2025 года. Эксперт советует отказаться от банальных цветов и конфет в пользу индивидуального подхода.

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Выбирать подарки на 8 Марта – задача не из легких, ведь хочется угодить, удивить и порадовать. Но как найти идеальный подарок, который действительно понравится? Конечно же, обратиться к астрологии! Каждый знак Зодиака имеет свои предпочтения и характер, а значит, и подарки стоит подбирать с учетом их звездных особенностей.

Профессиональный астролог Ксения Базиленко специально для читателей УНН дала рекомендации, что подарить дамам в зависимости от их знака Зодиака.

 Базиленко советует забыть про банальные цветы и конфеты – в 2025 году женщины ждут чего-то по-настоящему особенного!

Овен (21 марта – 19 апреля)

Энергичные, целеустремленные и страстные Овны любят динамику и вызовы. Их не впечатлить милыми сувенирами – нужно что-то яркое и захватывающее.

Что дарить?

  • Билеты на гонки, картинг, скалодром или экстремальное приключение.
    • Стильные умные часы или фитнес-браслет – Овен всегда в движении!
      • Косметика в красных оттенках: яркая помада, лак для ногтей, парфюм с нотами перца и цитрусов.

        Чего не дарить?

        Мягкие игрушки, ванильные свечи и нежные пастельные оттенки – это не про них.

        Телец (20 апреля – 20 мая)

        Женщины-Тельцы ценят качество, комфорт и эстетику. Они гурманы во всем – от еды до парфюмерии. Главное правило: подарок должен быть роскошным!

        Что дарить?

        • Сертификат в дорогой ресторан или на SPA-процедуры – Телец любит наслаждаться жизнью.
          • Шелковое постельное белье, уютный кашемировый плед или дизайнерская ароматическая свеча.
            • Ювелирные украшения (но только если это золото или платина!).

              Чего не дарить?

              Дешевые безделушки, синтетические ткани и все, что не выглядит дорого.

              Близнецы (21 мая – 20 июня)

              Близнецы – это энергия, интеллект и общение. Они любят все новое, современное и необычное.

              Что дарить?

              • Гаджеты – беспроводные наушники, электронную книгу, подписку на аудиокниги или курсы.
                • Настольные игры – они любят интеллектуальные батлы.
                  • Абонемент в коворкинг или на мастер-класс – Близнецам всегда нужно что-то изучать.

                    Чего не дарить?

                    Предсказуемые вещи: классическая сумка, обычный парфюм или "женский набор" (цветы + шоколадка).

                    ---

                    Рак (21 июня – 22 июля)

                    Раки – чувствительные, нежные и семейные. Они ценят внимание, заботу и душевность.

                    Что дарить?

                    • Фотокнига с совместными моментами или персонализированное украшение с гравировкой.
                      • Ароматные свечи, теплый плед, уютные тапочки – все, что создаст комфорт.
                        • Кулинарный мастер-класс или дорогой чайный набор.

                          Чего не дарить?

                          Практичные вещи типа кухонной утвари без эмоций.

                          ---

                          Лев (23 июля – 22 августа)

                          Львицы – королевы жизни. Они любят внимание, шик и блеск.

                          Что дарить?

                          • Сертификат в салон красоты – пусть почувствует себя богиней.
                            • Брендовая косметика, духи, сумка – только премиум-класса!
                              • Ювелирные украшения – чем больше сияет, тем лучше!

                                Чего не дарить?

                                Скромные вещи без изюминки.

                                Дева (23 августа – 22 сентября)

                                Практичные, аккуратные и умные Девы любят функциональные вещи.

                                Что дарить?

                                • Органайзер, планер, стильный рюкзак – Дева обожает порядок.
                                  • Курс по саморазвитию или подписка на образовательную платформу.
                                    • Качественная косметика без вредных добавок.

                                      Чего не дарить?

                                      Безделушки, которые не несут пользы.

                                      ---

                                      Весы (23 сентября – 22 октября)

                                      Элегантные и стильные Весы ценят гармонию и красоту.

                                      Что дарить?

                                      • Парфюм с утонченным ароматом, красивый шарф или аксессуар.
                                        • Билеты в театр, оперу или на модный показ.
                                          • Стильный косметический набор.

                                            Чего не дарить?

                                            Безвкусные и дешевые вещи.

                                            Скорпион (23 октября – 21 ноября)

                                            Скорпионы любят тайны, страсть и загадочность.

                                            Что дарить?

                                            • Элитный парфюм с восточными нотами.
                                              • Ювелирное украшение в темных тонах.
                                                • Книга о психологии или мистике.

                                                  Чего не дарить?

                                                  Скучные и предсказуемые подарки.

                                                  Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

                                                  Авантюристки, путешественницы, любительницы свободы.

                                                  Что дарить?

                                                  • Путешествие или сертификат на приключение.
                                                    • Стильный рюкзак, чемодан, туристические гаджеты.
                                                      • Книга по философии или духовным практикам.

                                                        Чего не дарить?

                                                        Все, что ограничивает свободу.

                                                        Козерог (22 декабря – 19 января)

                                                        Козероги – деловые, стильные и амбициозные.

                                                        Что дарить?

                                                        • Элитную ручку, деловой аксессуар, брендовые часы.
                                                          • Абонемент в фитнес-клуб или бизнес-курс.
                                                            • Качественную кожаную сумку.

                                                              Чего не дарить?

                                                              Дешевые вещи без статуса.

                                                              Водолей (20 января – 18 февраля)

                                                              Оригинальные, нестандартные, творческие.

                                                              Что дарить?

                                                              • Необычный гаджет, VR-очки, подписку на стриминг.
                                                                • Стильные кеды, дизайнерские аксессуары.

                                                                  Чего не дарить?

                                                                  Скучные вещи, которые есть у всех.

                                                                  ---

                                                                  Рыбы (19 февраля – 20 марта)

                                                                  Мечтательницы, романтики, творческие натуры.

                                                                  Что дарить?

                                                                  • Художественный набор, ароматические масла, билет на концерт.
                                                                    • Книгу с красивыми иллюстрациями.

                                                                      Чего не дарить?

                                                                      Сухие и практичные вещи.

                                                                      Выбирайте с любовью, и ваш подарок будет лучшим!

                                                                      Лилия Подоляк

                                                                      Лилия Подоляк

                                                                      ОбществоЛайфхакпубликации
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                                                                      Ethereum
                                                                      $1,819.49