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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 37214 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Що подарувати жінкам за знаком Зодіаку на 8 Березня? Астрологічний гід по подарунках

Київ • УНН

 • 356564 перегляди

Професійна астрологиня склала гід з вибору подарунків для кожного знака зодіаку на 8 березня 2025 року. Експерт радить відмовитися від банальних квітів і цукерок на користь індивідуального підходу.

Що подарувати жінкам за знаком Зодіаку на 8 Березня? Астрологічний гід по подарунках

Вибирати подарунки на 8 Березня - завдання не з легких, адже хочеться догодити, здивувати і порадувати. Але як знайти ідеальний подарунок, який дійсно сподобається? Звичайно ж, звернутися до астрології! Кожен знак Зодіаку має свої вподобання і характер, а отже, і подарунки варто підбирати з урахуванням їхніх зоряних особливостей.

Професійний астролог Ксенія Базиленко спеціально для читачів УНН дала рекомендації, що подарувати жінкам залежно від їхнього знака Зодіаку.

 Базиленко радить забути про банальні квіти та цукерки - у 2025 році жінки чекають чогось по-справжньому особливого!

Овен (21 березня - 19 квітня)

Енергійні, цілеспрямовані та пристрасні Овни люблять динаміку та виклики. Їх не вразити милими сувенірами - потрібно щось яскраве і захоплююче.

Що дарувати?

  • Квитки на перегони, картинг, скеледром або екстремальну пригоду.
    • Стильний розумний годинник або фітнес-браслет - Овен завжди в русі!
      • Косметика в червоних відтінках: яскрава помада, лак для нігтів, парфуми з нотами перцю і цитрусів.

        Чого не дарувати?

        М'які іграшки, ванільні свічки і ніжні пастельні відтінки - це не про них.

        Телець (20 квітня - 20 травня)

        Жінки-Тельці цінують якість, комфорт та естетику. Вони гурмани в усьому - від їжі до парфумерії. Головне правило: подарунок має бути розкішним!

        Що дарувати?

        • Сертифікат у дорогий ресторан або на SPA-процедури - Телець любить насолоджуватися життям.
          • Шовкова постільна білизна, затишний кашеміровий плед або дизайнерська ароматична свічка.
            • Ювелірні прикраси (але тільки якщо це золото або платина!).

              Чого не дарувати?

              Дешеві дрібнички, синтетичні тканини і все, що не має дорогого вигляду.

              Близнюки (21 травня - 20 червня)

              Близнюки - це енергія, інтелект і спілкування. Вони люблять усе нове, сучасне і незвичайне.

              Що дарувати?

              • Гаджети - бездротові навушники, електронну книжку, підписку на аудіокниги або курси.
                • Настільні ігри - вони люблять інтелектуальні батли.
                  • Абонемент у коворкінг або на майстер-клас - Близнюкам завжди потрібно щось вивчати.

                    Чого не дарувати?

                    Передбачувані речі: класична сумка, звичайний парфум або "жіночий набір" (квіти + шоколадка).

                    ---

                    Рак (21 червня - 22 липня)

                    Раки - чутливі, ніжні та сімейні. Вони цінують увагу, турботу і душевність.

                    Що дарувати?

                    • Фотокнига зі спільними моментами або персоналізована прикраса з гравіюванням.
                      • Ароматні свічки, теплий плед, затишні капці - все, що створить комфорт.
                        • Кулінарний майстер-клас або дорогий чайний набір.

                          Чого не дарувати?

                          Практичні речі типу кухонного начиння без емоцій.

                          ---

                          Лев (23 липня - 22 серпня)

                          Левиці - королеви життя. Вони люблять увагу, шик і блиск.

                          Що дарувати?

                          • Сертифікат у салон краси - нехай відчує себе богинею.
                            • Брендова косметика, парфуми, сумка - тільки преміум-класу!
                              • Ювелірні прикраси - що більше сяє, то краще!

                                Чого не дарувати?

                                Скромні речі без родзинки.

                                Діва (23 серпня - 22 вересня)

                                Практичні, акуратні та розумні Діви люблять функціональні речі.

                                Що дарувати?

                                • Органайзер, планер, стильний рюкзак - Діва обожнює порядок.
                                  • Курс із саморозвитку або підписка на освітню платформу.
                                    • Якісна косметика без шкідливих добавок.

                                      Чого не дарувати?

                                      Дрібнички, які не несуть користі.

                                      ---

                                      Терези (23 вересня - 22 жовтня)

                                      Елегантні та стильні Терези цінують гармонію і красу.

                                      Що дарувати?

                                      • Парфуми з витонченим ароматом, красивий шарф або аксесуар.
                                        • Квитки в театр, оперу або на модний показ.
                                          • Стильний косметичний набір.

                                            Чого не дарувати?

                                            Несмачні та дешеві речі.

                                            Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

                                            Скорпіони люблять таємниці, пристрасть і загадковість.

                                            Що дарувати?

                                            • Елітний парфум зі східними нотами.
                                              • Ювелірна прикраса в темних тонах.
                                                • Книжка про психологію або містику.

                                                  Чого не дарувати?

                                                  Нудні та передбачувані подарунки.

                                                  Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

                                                  Авантюристки, мандрівниці, любительки свободи.

                                                  Що дарувати?

                                                  • Подорож або сертифікат на пригоду.
                                                    • Стильний рюкзак, валіза, туристичні гаджети.
                                                      • Книга з філософії або духовних практик.

                                                        Чого не дарувати?

                                                        Усе, що обмежує свободу.

                                                        Козеріг (22 грудня - 19 січня)

                                                        Козероги - ділові, стильні та амбітні.

                                                        Що дарувати?

                                                        • Елітну ручку, діловий аксесуар, брендовий годинник.
                                                          • Абонемент у фітнес-клуб або бізнес-курс.
                                                            • Якісну шкіряну сумку.

                                                              Чого не дарувати?

                                                              Дешеві речі без статусу.

                                                              Водолій (20 січня - 18 лютого)

                                                              Оригінальні, нестандартні, творчі.

                                                              Що дарувати?

                                                              • Незвичайний гаджет, VR-окуляри, підписку на стримінг.
                                                                • Стильні кеди, дизайнерські аксесуари.

                                                                  Чого не дарувати?

                                                                  Нудні речі, які є у всіх.

                                                                  ---

                                                                  Риби (19 лютого - 20 березня)

                                                                  Мрійниці, романтики, творчі натури.

                                                                  Що дарувати?

                                                                  • Художній набір, ароматичні олії, квиток на концерт.
                                                                    • Книгу з красивими ілюстраціями.

                                                                      Чого не дарувати?

                                                                      Сухі та практичні речі.

                                                                      Вибирайте з любов'ю, і ваш подарунок буде найкращим!

                                                                      Лілія Подоляк

                                                                      Лілія Подоляк

                                                                      СуспільствоЛайфхакПублікації
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                                                                      $5,330.87
                                                                      Tesla
                                                                      $262.04
                                                                      Газ TTF
                                                                      $33.67
                                                                      Золото
                                                                      $3,110.12
                                                                      Ethereum
                                                                      $1,637.93