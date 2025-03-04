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День против сексуальной эксплуатации и Всемирный день борьбы с ожирением: что отмечают 4 марта

Киев • УНН

 • 19659 просмотра

4 марта отмечают День борьбы с сексуальной эксплуатацией, День инженерии и День борьбы с ожирением. Также в православном календаре почитают память святых Герасима Иорданского и других.

День против сексуальной эксплуатации и Всемирный день борьбы с ожирением: что отмечают 4 марта

4 марта отмечается Всемирный день борьбы с сексуальной эксплуатацией, основанный неправительственной организацией GIPF в 2009 году. Этот день призван привлечь внимание к проблеме сексуальной эксплуатации и усилить борьбу с такими преступлениями, пишет УНН.

Особенно в условиях войны проблема сексуальной эксплуатации обостряется. Гуманитарный кризис ставит под угрозу самые уязвимые группы, среди которых женщины, в частности девочки, одинокие матери и те, кто был вынужден покинуть свои дома из-за конфликта.

Кроме того, гуманитарные работники, имеющие доступ к помощи, могут злоупотреблять своей властью, что лишь усугубляет проблему.

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По определению ООН, сексуальная эксплуатация и насилие — это злоупотребление властным положением, когда сексуальные услуги получаются или обмениваются на гуманитарную помощь.

Всемирный день инженерии

Всемирный день инженерии, также известный как День инженерии для устойчивого развития, отмечается ежегодно 4 марта. Это сравнительно новый праздник, который имеет целью повысить осведомленность о важности инженерии и роли инженеров в достижении устойчивого развития, поддерживаемого ЮНЕСКО. Этот день призван напомнить обществу, что именно благодаря инженерным достижениям и современным технологиям мы можем обеспечить эффективное и устойчивое развитие человечества в будущем.

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Всемирный день борьбы с ожирением

4 марта отмечается Всемирный день борьбы с ожирением — заболеванием, которое характеризуется избыточным количеством жира в организме. Ожирение не является лишь эстетической проблемой, это серьезное медицинское заболевание, которое значительно повышает риск развития других болезней, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет, высокое давление и некоторые виды рака.

Основной причиной ожирения является энергетический дисбаланс, когда количество потребляемых калорий превышает их сжигание. По рекомендации ВОЗ, для профилактики избыточного веса каждый может:

• ограничить потребление жирной и сладкой пищи (в том числе для детей);

• увеличить потребление фруктов, овощей, бобовых, цельнозерновых и орехов;

• снижать содержание жира, сахара и соли в приготовленных блюдах (в том числе для детей);

• регулярно заниматься физическими упражнениями.

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Церковные праздники

4 марта в православном календаре почитают память нескольких святых. Среди них — преподобный Герасим Иорданский, святой, который жил на берегу реки Иордан и прославился своим строгим постом и молитвами. Его жизнь стала примером для многих христиан, а его мощи хранятся в монастыре Святого Георгия на реке Иордан. Также в этот день вспоминают мучеников Павла и Юлиану, которые пострадали за свою веру во время римских преследований. Павел был священником, а Юлиана — его женой. Они стали мучениками за проповедь христианства. Кроме них, почитается преподобный Иаков-постник, святой, который посвятил свою жизнь посту и молитве, стремясь к духовной чистоте. И еще одна важная фигура этого дня — преподобный Герасим, игумен Вологодский, который был основателем многочисленных монастырей и значительной личностью в истории православия.

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