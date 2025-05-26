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У мальчиков в США аутизм диагностируют чаще, чем у девочек – исследование

Киев • УНН

 • 90 просмотра

В США аутизм у мальчиков диагностируют чаще. Исследование не выявило клинических различий между полами, что может свидетельствовать о недооценке случаев у девочек из-за особенностей симптомов.

У мальчиков в США аутизм диагностируют чаще, чем у девочек – исследование

У мальчиков в США аутизм диагностируют значительно чаще, чем у девочек. Впрочем, новое исследование не выявило клинических отличий в аутических чертах между полами у малышей, когда им впервые ставят этот диагноз. Это может свидетельствовать о недооценке случаев болезни девочек из-за различий в проявлении симптомов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на MedicalXpress.

Детали

Во время исследований, опубликованных в журнале Nature Human Behavior, выявлено, что у мальчики в США аутизм выявляют в четыре раза чаще, чем у девочек. Это может быть связано с тем, что девочки проявляют симптомы аутизма менее заметно или маскируют их, что усложняет своевременную диагностику.

Исследователи из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего между 2002 и 2022 годами обследовали более 2 500 малышей мужского и женского пола в возрасте от 12 до 48 месяцев. Из этих малышей 1 500 детей имели признаки аутизма, 600 демонстрировали типичное развитие, а 475 – задержку развития.

Оценивание включало 19 различных показателей развития речи, социальных и моторных навыков, проявления основных черт аутизма, таких как повторяющееся поведение, когнитивные навыки и другие характеристики развития.

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Исследование также изучало социальное внимание с помощью технологии отслеживания взгляда.

Исследователи обнаружили, что мальчики чаще демонстрируют типичные симптомы аутизма, такие как повторяющиеся действия и ограниченные интересы, тогда как девочки могут лучше адаптироваться социально и скрывать симптомы. Это приводит к тому, что девочкам часто ставят диагноз в более позднем возрасте или же они вообще остаются не диагностированными.

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Справка

Аутизм – это неврологическое расстройство развития, которое влияет на социальное взаимодействие, коммуникацию и поведение. Симптомы могут варьироваться от легких до тяжелых и часто проявляются в раннем детстве. 

Лилия Набока

Лилия Набока

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