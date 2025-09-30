Уряд США зіткнувся з "відтоком мізків": за останній тиждень 154 тисячі федеральних службовців звільнилися з роботи

$41.320.16
48.440.03
ukenru
11:14 • 5708 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
08:49 • 20457 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
08:28 • 38747 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
07:51 • 21802 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
07:25 • 21168 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
06:49 • 20293 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27 • 19969 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
30 вересня, 04:06 • 22596 перегляди
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 65600 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 139497 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
5.1м/с
60%
757мм
Популярнi новини
Російські війська атакували 14 населених пунктів Запорізької області та завдали 553 удари - ОВА30 вересня, 04:42 • 14622 перегляди
У рф ліквідували трьох росгвардійців, включаючи підполковника: ГУР показало відеоVideo08:08 • 18731 перегляди
Чоловік отримав поранення в живіт від кулі ППО в центрі Конотопа08:56 • 17966 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC09:31 • 15613 перегляди
Вперше з 1971 року не надходить вода: окупанти у Криму б'ють на сполох через пересихання річки Бельбек10:49 • 8246 перегляди
Публікації
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони08:28 • 38745 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 65597 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 139493 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
Ексклюзив
29 вересня, 12:39 • 69544 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися29 вересня, 11:33 • 72015 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Угорщина
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів09:59 • 8114 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC09:31 • 15792 перегляди
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса РоскоVideo29 вересня, 15:05 • 23719 перегляди
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми29 вересня, 13:59 • 25679 перегляди
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily МailPhoto29 вересня, 10:42 • 37941 перегляди
Актуальне
The Guardian
Financial Times
Північний потік
БМ-27 «Ураган»
БМ-21 «Град»

Уряд США зіткнувся з "відтоком мізків": за останній тиждень 154 тисячі федеральних службовців звільнилися з роботи

Київ • УНН

 • 140 перегляди

З 23 по 30 вересня 2025 року 154 тисячі державних службовців залишили федеральні органи влади США, що стало найбільшим відтоком кадрів за майже 80 років. Це призвело до проблем у прогнозуванні погоди, безпеці харчових продуктів, охороні здоров'я та космічних проєктах, зокрема в NASA.

Уряд США зіткнувся з "відтоком мізків": за останній тиждень 154 тисячі федеральних службовців звільнилися з роботи

З 23 до 30 вересня 2025 року 154 тисячі державних службовців залишили федеральні органи влади у США. Це найбільший відтік кадрів за майже 80 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Офіційні оформлення стартують вже 30 вересня для тих працівників, які скористалися програмою відтермінованого звільнення, що дозволила їм залишатися у штаті до кінця місяця. Виплата компенсацій при цьому досі залишається наріжним каменем прагнень президента Дональда Трампа скоротити чисельність федеральної робочої сили, дотримуючись законодавства, і при цьому уникнути шалених бюджетних витрат на компенсації.

Не менш гостро стоїть питання про подальшу долю тих, хто, за даними Управління кадрів федерального уряду, пішов зі своїх агентств ще кілька місяців тому і фактично перебуває у оплачуваній відпустці.

Втрата талановитих та досвідчених працівників, експертів та їх знань вже ускладнює для багатьох федеральних агентств виконання їхньої роботи та обслуговування громадськості США.

Негативний вплив вже зафіксовані у таких галузях, як прогнозування погоди, безпека харчових продуктів, охорона здоров'я та космічні проєкти.

Майже 4 тисячі співробітників NASA скористалися пропозиціями щодо компенсацій, запропонованими адміністрацією Трампа у січні та квітні. Серед них – інженери та фахівці з аеронавтики. Через це програми досліджень та інновацій на Місяці та Марсі під величезною загрозою. Про це повідомив президент Міжнародної федерації професійних та технічних інженерів Метт Біггс - голова профспілки, яка представляє 8 тисяч співробітників NASA.

Міністр охорони здоров'я та соціальних служб Роберт Ф. Кеннеді-молодший оголосив ще у березні, що міністерство скоротить 10 тисяч співробітників шляхом.

У Національній метеорологічній службі майже 200 людей пішли з посад, що призвело до втрати технічного персоналу, який обслуговує прогностичне обладнання, та багатьох досвідчених метеорологів.

Загалом поєднання компенсацій з іншими стимулами для працівників призведе  до скорочення 300 тисяч федеральних працівників до кінця цього року, що означатиме зменшення на держслужбі робочої сили на 12,5% з 1 січня 2026 р. Але при цьому забезпечить економію бюджетних коштів у розмірі 28 мільярдів доларів. Також, за даними Бюро статистики праці, федеральна робоча сила становить менше 1,5% від усіх зайнятих у фонді оплати праці.

Нагадаємо

Рекордсменом за скороченням зайнятості в уряді після Другої світової війни є 42-й президент-демократ Білл Клінтон. Протягом восьми років його президентства (два терміни) Клінтон керував скороченням федеральної робочої сили на понад 430 тисяч осіб, або близько 20%. Водночас, протягом президентського терміну Клінтона, на хвилі технологічного буму було створено понад 22 мільйони робочих місць у приватному секторі, завдяки чому скорочення федеральної робочої сили не залишили помітного відбитку на загальному ринку праці.

USAID офіційно припиняє існування - Рубіо29.08.25, 17:57 • 4339 переглядiв

Лілія Подоляк

ПолітикаНовини Світу
Роберт Френсіс Кеннеді-молодший
Білл Клінтон
Reuters
NASA
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки