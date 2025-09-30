Уряд США зіткнувся з "відтоком мізків": за останній тиждень 154 тисячі федеральних службовців звільнилися з роботи

З 23 до 30 вересня 2025 року 154 тисячі державних службовців залишили федеральні органи влади у США. Це найбільший відтік кадрів за майже 80 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Офіційні оформлення стартують вже 30 вересня для тих працівників, які скористалися програмою відтермінованого звільнення, що дозволила їм залишатися у штаті до кінця місяця. Виплата компенсацій при цьому досі залишається наріжним каменем прагнень президента Дональда Трампа скоротити чисельність федеральної робочої сили, дотримуючись законодавства, і при цьому уникнути шалених бюджетних витрат на компенсації.

Не менш гостро стоїть питання про подальшу долю тих, хто, за даними Управління кадрів федерального уряду, пішов зі своїх агентств ще кілька місяців тому і фактично перебуває у оплачуваній відпустці.

Втрата талановитих та досвідчених працівників, експертів та їх знань вже ускладнює для багатьох федеральних агентств виконання їхньої роботи та обслуговування громадськості США.

Негативний вплив вже зафіксовані у таких галузях, як прогнозування погоди, безпека харчових продуктів, охорона здоров'я та космічні проєкти.

Майже 4 тисячі співробітників NASA скористалися пропозиціями щодо компенсацій, запропонованими адміністрацією Трампа у січні та квітні. Серед них – інженери та фахівці з аеронавтики. Через це програми досліджень та інновацій на Місяці та Марсі під величезною загрозою. Про це повідомив президент Міжнародної федерації професійних та технічних інженерів Метт Біггс - голова профспілки, яка представляє 8 тисяч співробітників NASA.

Міністр охорони здоров'я та соціальних служб Роберт Ф. Кеннеді-молодший оголосив ще у березні, що міністерство скоротить 10 тисяч співробітників шляхом.

У Національній метеорологічній службі майже 200 людей пішли з посад, що призвело до втрати технічного персоналу, який обслуговує прогностичне обладнання, та багатьох досвідчених метеорологів.

Загалом поєднання компенсацій з іншими стимулами для працівників призведе до скорочення 300 тисяч федеральних працівників до кінця цього року, що означатиме зменшення на держслужбі робочої сили на 12,5% з 1 січня 2026 р. Але при цьому забезпечить економію бюджетних коштів у розмірі 28 мільярдів доларів. Також, за даними Бюро статистики праці, федеральна робоча сила становить менше 1,5% від усіх зайнятих у фонді оплати праці.

Нагадаємо

Рекордсменом за скороченням зайнятості в уряді після Другої світової війни є 42-й президент-демократ Білл Клінтон. Протягом восьми років його президентства (два терміни) Клінтон керував скороченням федеральної робочої сили на понад 430 тисяч осіб, або близько 20%. Водночас, протягом президентського терміну Клінтона, на хвилі технологічного буму було створено понад 22 мільйони робочих місць у приватному секторі, завдяки чому скорочення федеральної робочої сили не залишили помітного відбитку на загальному ринку праці.

