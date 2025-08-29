USAID офіційно припиняє існування - Рубіо
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо повідомив у соцмережі "Х" про офіційний початок ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Деталі
З січня ми заощадили платникам податків десятки мільярдів доларів. А після того, як невеликий набір основних програм було передано до Державного департаменту, USAID офіційно переходить у режим ліквідації
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Сполучені Штати Америки офіційно припинили реалізацію проектів USAID - відтепер всією зовнішньою допомогою керуватиме Держдепартамент США.
Також повідомлялось, що скорочення фінансування USAID, ініційоване адміністрацією Трампа, може спричинити понад 14 мільйонів додаткових смертей до 2030 року.