Ексклюзив
14:32 • 3356 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
12:28 • 17139 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
12:17 • 19607 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 18791 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 35605 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 32139 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 49960 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 67689 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 65015 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 160441 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
USAID офіційно припиняє існування - Рубіо

Київ • УНН

 • 768 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив у соцмережі "Х" про офіційний початок ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

USAID офіційно припиняє існування - Рубіо

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) офіційно переходить у стадію ліквідації. Про це повідомив у соцмережі "Х" Держсекретар США Марко Рубіо, передає УНН.

Деталі

З січня ми заощадили платникам податків десятки мільярдів доларів. А після того, як невеликий набір основних програм було передано до Державного департаменту, USAID офіційно переходить у режим ліквідації 

- написав Рубіо.

Нагадаємо 

Раніше УНН повідомляв, що Сполучені Штати Америки офіційно припинили реалізацію проектів USAID - відтепер всією зовнішньою допомогою керуватиме Держдепартамент США.

Також повідомлялось, що скорочення фінансування USAID, ініційоване адміністрацією Трампа, може спричинити понад 14 мільйонів додаткових смертей до 2030 року.  

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Марко Рубіо
Агентство США з міжнародного розвитку
Сполучені Штати Америки