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Через скорочення фінансування USAID до 2030 року може загинути понад 14 млн людей - дослідження

Київ • УНН

 • 555 перегляди

Скорочення фінансування USAID, ініційоване адміністрацією Трампа, може спричинити понад 14 мільйонів додаткових смертей до 2030 року. За даними The Lancet, програми USAID запобігли 91 мільйону смертей за останні два десятиліття.

Через скорочення фінансування USAID до 2030 року може загинути понад 14 млн людей - дослідження

Понад 14 мільйонів людей у світі можуть загинути протягом наступних пʼяти років через рішення адміністрації президента США Дональда Трампа скоротити фінансування Агентства з міжнародного розвитку (USAID). Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Зазначається, що, за даними медичного видання The Lancet, за останні два десятиліття програми, що фінансуються USAID, допомогли запобігти понад 91 мільйону смертей у всьому світі, в тому числі 30 мільйонам смертей серед дітей.

Прогнози свідчать, що триваючі значні скорочення фінансування – у поєднанні з потенційною ліквідацією агентства – можуть призвести до понад 14 мільйонів додаткових смертей до 2030 року, зокрема 4,5 мільйона смертей серед дітей віком до 5 років

- йдеться у статті.

Видання вказує, що США залишаються найбільшим донором гуманітарної допомоги у світі - на їхню частку припадає щонайменше 38% усіх внесків, зафіксованих ООН. Так, у 2024 році США виділили на міжнародну допомогу 61 мільярд доларів, понад половину з яких - через USAID.

"Наші прогнози показують, що якщо різке скорочення фінансування, оголошене і реалізоване в першій половині 2025 року, не буде скасоване, то до 2030 року може статися приголомшлива кількість смертей, яких можна було б уникнути", – зазначають автори дослідження.

Нагадаємо

Скорочення гуманітарної допомоги США у межах програм USAID створило критичний дефіцит фінансування, що загрожує здатності гуманітарних організацій у Євросоюзі підтримувати мільйони нужденних. Генеральний секретар данської Ради у справах біженців Шарлотта Сленте заявила, що глобальна гуманітарна та розвиткова діяльність опинилася під загрозою.

Через припинення фінансування USAID у найбідніших країнах зросла дитяча смертність16.05.25, 14:05 • 2475 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Здоров'яНовини Світу
Агентство США з міжнародного розвитку
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