<p>Из-за сокращения финансирования USAID к 2030 году может погибнуть более 14 млн человек - исследование</p>

Более 14 миллионов человек в мире могут погибнуть в течение следующих пяти лет из-за решения администрации президента США Дональда Трампа сократить финансирование Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

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Отмечается, что, по данным медицинского издания The Lancet, за последние два десятилетия программы, финансируемые USAID, помогли предотвратить более 91 миллиона смертей по всему миру, в том числе 30 миллионов смертей среди детей.

Прогнозы показывают, что продолжающиеся значительные сокращения финансирования – в сочетании с потенциальной ликвидацией агентства – могут привести к более чем 14 миллионам дополнительных смертей к 2030 году, в том числе 4,5 миллионам смертей среди детей в возрасте до 5 лет - говорится в статье.

Издание указывает, что США остаются крупнейшим донором гуманитарной помощи в мире – на их долю приходится не менее 38% всех взносов, зафиксированных ООН. Так, в 2024 году США выделили на международную помощь 61 миллиард долларов, более половины из которых – через USAID.

"Наши прогнозы показывают, что если резкое сокращение финансирования, объявленное и реализованное в первой половине 2025 года, не будет отменено, то к 2030 году может произойти ошеломляющее количество смертей, которых можно было бы избежать", – отмечают авторы исследования.

Напомним

Сокращение гуманитарной помощи США в рамках программ USAID создало критический дефицит финансирования, что угрожает способности гуманитарных организаций в Евросоюзе поддерживать миллионы нуждающихся. Генеральный секретарь датского Совета по делам беженцев Шарлотта Сленте заявила, что глобальная гуманитарная и развивающая деятельность оказалась под угрозой.

Из-за прекращения финансирования USAID в беднейших странах возросла детская смертность