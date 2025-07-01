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<p>Из-за сокращения финансирования USAID к 2030 году может погибнуть более 14 млн человек - исследование</p>

Киев • УНН

 • 273 просмотра

Сокращение финансирования USAID, инициированное администрацией Трампа, может привести к более чем 14 миллионам дополнительных смертей к 2030 году. По данным The Lancet, программы USAID предотвратили 91 миллион смертей за последние два десятилетия.

<p>Из-за сокращения финансирования USAID к 2030 году может погибнуть более 14 млн человек - исследование</p>

Более 14 миллионов человек в мире могут погибнуть в течение следующих пяти лет из-за решения администрации президента США Дональда Трампа сократить финансирование Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Отмечается, что, по данным медицинского издания The Lancet, за последние два десятилетия программы, финансируемые USAID, помогли предотвратить более 91 миллиона смертей по всему миру, в том числе 30 миллионов смертей среди детей.

Прогнозы показывают, что продолжающиеся значительные сокращения финансирования – в сочетании с потенциальной ликвидацией агентства – могут привести к более чем 14 миллионам дополнительных смертей к 2030 году, в том числе 4,5 миллионам смертей среди детей в возрасте до 5 лет

- говорится в статье.

Издание указывает, что США остаются крупнейшим донором гуманитарной помощи в мире – на их долю приходится не менее 38% всех взносов, зафиксированных ООН. Так, в 2024 году США выделили на международную помощь 61 миллиард долларов, более половины из которых – через USAID.

"Наши прогнозы показывают, что если резкое сокращение финансирования, объявленное и реализованное в первой половине 2025 года, не будет отменено, то к 2030 году может произойти ошеломляющее количество смертей, которых можно было бы избежать", – отмечают авторы исследования.

Напомним

Сокращение гуманитарной помощи США в рамках программ USAID создало критический дефицит финансирования, что угрожает способности гуманитарных организаций в Евросоюзе поддерживать миллионы нуждающихся. Генеральный секретарь датского Совета по делам беженцев Шарлотта Сленте заявила, что глобальная гуманитарная и развивающая деятельность оказалась под угрозой.

Из-за прекращения финансирования USAID в беднейших странах возросла детская смертность16.05.25, 14:05 • 2475 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ЗдоровьеНовости Мира
Агентство США по международному развитию
Reuters
Организация Объединенных Наций
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