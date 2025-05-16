Из-за прекращения финансирования USAID в беднейших странах возросла детская смертность

Следствием сокращения финансирования гуманитарных программ Агентства США по международному развитию USAID стал рост детской смертности в беднейших странах. Дети умирают от недоедания, и финансово обескровленный UNICEF помочь проблеме не может. Об этом сообщает Associated press, пишет УНН.

Детали

В разоренном повстанцами штате Борно в Нигерии Ягана Булама смотрит на своего младенца, которому посчастливилось выжить. Другой близнец погиб, став жертвой недоедания и сокращения международного финансирования, которое обрывает надежду на выживание для перемещенных общин.

Раньше 40-летняя Булама была фермером - до того, как боевики разорили ее село, заставив сотни людей искать спасения. Она и еще почти 400 000 других людей в гуманитарном центре Диква выживают только благодаря внешней помощи. Военные ограничивают их передвижение только "безопасной зоной", что почти исключает сельскохозяйственную деятельность.

На протяжении многих лет Агентство США по международному развитию USAID было основой гуманитарного реагирования на северо-востоке Нигерии, помогая неправительственным организациям. Предоставлять продовольствие, медикаменты, помогали обустраивать временное жилье для миллионов людей.

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Однако в этом году администрация президента США Дональда Трампа сократила более 90% контрактов USAID на предоставление иностранной помощи и общую помощь во всем мире на более 60 миллиардов долларов.

По словам главного программного директора Helen Keller Intl и бывшего главного диетолога USAID Шона Бейкера, в мире 50% терапевтических продуктов питания для лечения недоедания у детей финансировалось за счет USAID, а 40% поставок этих специфических продуктов было произведено в США.

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Следствием закрытия этой линии помощи является то, что почти 1 миллион детей не получает необходимое лечение от тяжелого недоедания. А это приведет к 163 500 дополнительным детским смертям в год. Проект Helen Keller Intl после сокращения финансирования USAID прекратил свои программы в Бангладеш, Непале и Нигерии.

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Напомним

ООН по вопросам продовольствия и беженцев заявило о вынужденных масштабных сокращениях из-за беспрецедентного падения финансирования, в том числе, со стороны бывшего крупнейшего донора, Соединенных Штатов.