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У Стамбулі проходить тристороння зустріч Туреччини, рф та України: перші кадри
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У Стамбулі проходить тристороння зустріч Туреччини, рф та України: перші кадри

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Через припинення фінансування USAID у найбідніших країнах зросла дитяча смертність

Київ • УНН

 • 872 перегляди

Через скорочення фінансування USAID зросла дитяча смертність у найбідніших країнах. Майже мільйон дітей не отримують лікування від недоїдання, що призведе до смертей.

Через припинення фінансування USAID у найбідніших країнах зросла дитяча смертність

Наслідком скорочення фінансування гуманітарних програм Агентства США з міжнародного розвитку USAID стало зростання дитячої смертності у найбідніших країнах. Діти помирають від недоїдання, і фінансово знекровлений UNICEF зарадити проблемі не може. Про це повідомляє Associated press, пише УНН.

Деталі

У розореному повстанцями штаті Борно в Нігерії Ягана Булама глядить своє немовля, якому пощастило вижити. Інший близнюк загинув, ставши жертвою недоїдання та скорочення міжнародного фінансування, яке обриває надію на виживання для переміщених громад.

Раніше 40-річна Булама була фермеркою - до того, як бойовики розорили її село, змусивши сотні людей шукати порятунку. Вона і ще майже 400 000 інших людей у ​​гуманітарному центрі Диква виживають тільки завдяки зовнішній допомозі. Військові обмежують їхнє пересування лише "безпечною зоною", що майже унеможливлює сільськогосподарську діяльність.

Протягом багатьох років Агентство США з міжнародного розвитку USAID було основою гуманітарного реагування на північному сході Нігерії, допомагаючи неурядовим організаціям. Надавати продовольство, медикаменти, допомагали облаштовувати тимчасове житло для мільйонів людей.

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Однак цього року адміністрація президента США Дональда Трампа скоротила понад 90% контрактів USAID на надання іноземної допомоги та загальну допомогу в усьому світі на понад 60 мільярдів доларів.

За словами головного програмного директора Helen Keller Intl та колишнього головного дієтолога USAID Шона Бейкера, у світі 50% терапевтичних продуктів харчування для лікування недоїдання у дітей фінансувалося коштом USAID, а 40% постачань цих специфічних продуктів було вироблено в США.

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Наслідком закриття цієї лінії допомоги є те, що майже 1 мільйон дітей не отримує необхідне лікування від тяжкого недоїдання. А це призведе до 163 500 додаткових дитячих смертей на рік. Проєкт Helen Keller Intl після скорочення фінансування USAID припинив свої програми в Бангладеш, Непалі та Нігерії.

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Нагадаємо

ООН з питань продовольства та біженців заявило про вимушені масштабні скорочення через безпрецедентне падіння фінансування, в тому числі, з боку колишнього найбільшого донора, Сполучених Штатів.

Лілія Набока

Лілія Набока

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