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Скорочення фінансування програм USAID спричинило кризу в гуманітарному секторі ЄС

Київ • УНН

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Через скорочення допомоги США мільйони людей у ЄС можуть залишитися без підтримки. Дефіцит фінансування сягнув 60 млрд доларів, що ставить під загрозу глобальну гуманітарну діяльність.

Скорочення фінансування програм USAID спричинило кризу в гуманітарному секторі ЄС

Скорочення гуманітарної допомоги США у межах програм USAID створило критичний дефіцит фінансування, що загрожує здатності гуманітарних організацій у Євросоюзі підтримувати мільйони нужденних. Генеральний секретар Датської ради у справах біженців Шарлотта Сленте заявила, що глобальна гуманітарна та розвиткова діяльність опинилася під загрозою. Про це повідомляє УНН з посиланням на EuroNews.

Деталі

Гуманітарний сектор зіткнувся з критичними викликами після скорочення США фінансування програм розвитку на тлі ескалації глобальних конфліктів, сказала Шарлотта Сленте.

Вона попередила, що якщо США не відновлять фінансування, сектор зіткнеться з "надзвичайно критичною ситуацією".

Ми побачимо зростання прошарків населення з різними елементами нестабільності, голоду, маргіналізації та відсутності доступу до життєво важливих послуг. Оскільки конфлікти по всьому світу затягуються, вони не завершуються, а паралельно виникають нові конфлікти, ми матимемо серйозну глобальну кризу і мільйони людей за межею бідності 

– пояснила вона, додавши: "економічно та адміністративно ми до цього не готові.

20 січня президент США Дональд Трамп оголосив про призупинення всіх програм допомоги США з розвитку для проведення комплексного аудито цього напрямку державних витрат. У результаті майже 90% програм USAID було припинено, що створило дефіцит фінансування у розмірі 60 мільярдів доларів США (приблизно 55,3 мільярда євро).

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Більшість організацій у гуманітарному секторі покладалися, тією чи іншою мірою, на фінансування з боку США, яке донедавна становило близько 40% від загального світового гуманітарного фінансування.

Згідно зі звітом Countdown 2030 Europe, окрім скорочень фінансування зі США, вісім європейських країн та сам ЄС оголосили або й вже запровадили скорочення свого фінансування програм розвитку на загальну суму 30 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років.

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Нагадаємо

Всесвітня продовольча програма ООН (World Food Programme - WFP) оголосила, що світові загрожує масова загибель людей через скорочення гуманітарної допомоги США.

Лілія Набока

Лілія Набока

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