Сокращение финансирования программ USAID привело к кризису в гуманитарном секторе ЕС
Киев • УНН
Из-за сокращения помощи США миллионы людей в ЕС могут остаться без поддержки. Дефицит финансирования достиг 60 млрд долларов, что ставит под угрозу глобальную гуманитарную деятельность.
Сокращение гуманитарной помощи США в рамках программ USAID создало критический дефицит финансирования, что угрожает способности гуманитарных организаций в Евросоюзе поддерживать миллионы нуждающихся. Генеральный секретарь Датского совета по делам беженцев Шарлотта Сленте заявила, что глобальная гуманитарная и развивающая деятельность оказалась под угрозой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на EuroNews.
Детали
Гуманитарный сектор столкнулся с критическими вызовами после сокращения США финансирования программ развития на фоне эскалации глобальных конфликтов, сказала Шарлотта Сленте.
Она предупредила, что если США не возобновят финансирование, сектор столкнется с "чрезвычайно критической ситуацией".
Мы увидим рост слоев населения с разными элементами нестабильности, голода, маргинализации и отсутствия доступа к жизненно важным услугам. Поскольку конфликты по всему миру затягиваются, они не завершаются, а параллельно возникают новые конфликты, у нас будет серьезный глобальный кризис и миллионы людей за чертой бедности
20 января президент США Дональд Трамп объявил о приостановлении всех программ помощи США по развитию для проведения комплексного аудита этого направления государственных расходов. В результате почти 90% программ USAID было приостановлено, что создало дефицит финансирования в размере 60 миллиардов долларов США (примерно 55,3 миллиарда евро).
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Большинство организаций в гуманитарном секторе полагались, в той или иной мере, на финансирование со стороны США, которое до недавнего времени составляло около 40% от общего мирового гуманитарного финансирования.
Согласно отчету Countdown 2030 Europe, кроме сокращений финансирования из США, восемь европейских стран и сам ЕС объявили или уже ввели сокращение своего финансирования программ развития на общую сумму 30 миллиардов евро в течение следующих четырех лет.
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Напомним
Всемирная продовольственная программа ООН (World Food Programme - WFP) объявила, что миру грозит массовая гибель людей из-за сокращения гуманитарной помощи США.