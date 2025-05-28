Сокращение финансирования программ USAID привело к кризису в гуманитарном секторе ЕС

$41.680.11
47.310.02
ukenru
Прокуратура требует активизировать расследование в отношении главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
09:43 • 2700 просмотра

Прокуратура требует активизировать расследование в отношении главного юриста НБУ Зимы

Эксклюзив
07:55 • 30034 просмотра

Галущенко о возможных планах рф перезапустить ЗАЭС: "Могут привести к непредсказуемым последствиям"

Эксклюзив
06:00 • 26521 просмотра

Усиление лимитов на переводы с карты на карту с июня: экономист опроверг мифы и объяснил на кого это повлияет

05:00 • 49627 просмотра

"Бетис" - "Челси": анонс финала Лиги конференций

Эксклюзив
27 мая, 13:16 • 117887 просмотра

Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция

Эксклюзив
27 мая, 11:19 • 103878 просмотра

Лето 2025 в цветах и стилях: главные тренды интерьера

Эксклюзив
27 мая, 08:04 • 105169 просмотра

Одесса, Закарпатье и Волынь: эксперт рассказал о вариантах отдыха

Эксклюзив
26 мая, 14:22 • 156310 просмотра

рф изменила тактику использования дронов и повысила устойчивость к РЭБ: эксперт объяснил, как противодействовать "Герани-2"

Эксклюзив
26 мая, 13:26 • 227796 просмотра

Дело главного юриста НБУ заморозили? Отсутствие подозрения может затянуть расследование на годы – судья в отставке

Эксклюзив
26 мая, 11:58 • 187855 просмотра

САП скрывает детали расследования дела о "сливах из НАБУ" и причастности Углавы - за год никаких подозрений

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
74%
745мм
Популярные новости

"Безрассудный комментарий": Келлог отреагировал на угрозы медведева Третьей мировой войной

28 мая, 01:07 • 21322 просмотра

Суд вынес приговор российскому военному, который похищал у жителей Киевской области автомобили и вывозил их в беларусь

28 мая, 01:38 • 28236 просмотра

Трамп озвучил Канаде цену за участие в противоракетном "Золотом куполе" и назвал условие бесплатной защиты

28 мая, 02:09 • 28111 просмотра

Рекордное количество американцев подало на получение гражданства Британии

28 мая, 02:42 • 25723 просмотра

Трамп планирует возродить ядерную энергетику в США: подписан ряд указов

07:26 • 12955 просмотра
публикации

"Бетис" - "Челси": анонс финала Лиги конференций

05:00 • 49627 просмотра

Иск к Sony за право торговать “серой” техникой и избиение покупателя: кто стоит за сетью Stylus

27 мая, 15:12 • 91660 просмотра

Топ трендов выпускной моды 2025: что актуально и сколько стоит

27 мая, 14:30 • 98321 просмотра

Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция
Эксклюзив

27 мая, 13:16 • 117887 просмотра

Риск в подарок: как техника с "серого" рынка становится троянским конем в вашем персональном пользовании

26 мая, 16:32 • 206809 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Олег Синегубов

Фридрих Мерц

Франк-Вальтер Штайнмайер

Алексей Чернышов

Линдси Грэм

Актуальные места

Белый дом

Харьковская область

Киев

Курская область

Швеция

Реклама
УНН Lite

Предательство после почти 30 лет вместе: экс-жена Хью Джекмана рассказала детали о причинах развода

08:54 • 10057 просмотра

Призрак в Беверли-Хиллз: Пэрис Хилтон напугана тем, что ее двухлетний сын видит мистических существ

27 мая, 17:27 • 26582 просмотра

HBO официально представило актеров, которые сыграют Гарри Поттера, Гермиону и Рона в новом сериале

27 мая, 16:05 • 33530 просмотра

Цзя Цзя и Дэ Дэ: гонконгским пандам-близнецам выбрали имена на конкурсе

27 мая, 09:48 • 102916 просмотра

American Music Awards 2025: триумф Билли Айлиш и список победителей

27 мая, 08:52 • 103922 просмотра
Актуальное

Шахед-136

9К720 Искандер

Кх-59

Калибр (семейство ракет)

Железный купол

Сокращение финансирования программ USAID привело к кризису в гуманитарном секторе ЕС

Киев • УНН

 • 628 просмотра

Из-за сокращения помощи США миллионы людей в ЕС могут остаться без поддержки. Дефицит финансирования достиг 60 млрд долларов, что ставит под угрозу глобальную гуманитарную деятельность.

Сокращение финансирования программ USAID привело к кризису в гуманитарном секторе ЕС

Сокращение гуманитарной помощи США в рамках программ USAID создало критический дефицит финансирования, что угрожает способности гуманитарных организаций в Евросоюзе поддерживать миллионы нуждающихся. Генеральный секретарь Датского совета по делам беженцев Шарлотта Сленте заявила, что глобальная гуманитарная и развивающая деятельность оказалась под угрозой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на EuroNews.

Детали

Гуманитарный сектор столкнулся с критическими вызовами после сокращения США финансирования программ развития на фоне эскалации глобальных конфликтов, сказала Шарлотта Сленте.

Она предупредила, что если США не возобновят финансирование, сектор столкнется с "чрезвычайно критической ситуацией".

Мы увидим рост слоев населения с разными элементами нестабильности, голода, маргинализации и отсутствия доступа к жизненно важным услугам. Поскольку конфликты по всему миру затягиваются, они не завершаются, а параллельно возникают новые конфликты, у нас будет серьезный глобальный кризис и миллионы людей за чертой бедности 

– пояснила она, добавив: "экономически и административно мы к этому не готовы.

20 января президент США Дональд Трамп объявил о приостановлении всех программ помощи США по развитию для проведения комплексного аудита этого направления государственных расходов. В результате почти 90% программ USAID было приостановлено, что создало дефицит финансирования в размере 60 миллиардов долларов США (примерно 55,3 миллиарда евро).

Из-за сокращения помощи от США продукты для миллионов людей гниют на складах17.05.25, 08:49 • 17767 просмотров

Большинство организаций в гуманитарном секторе полагались, в той или иной мере, на финансирование со стороны США, которое до недавнего времени составляло около 40% от общего мирового гуманитарного финансирования.

Согласно отчету Countdown 2030 Europe, кроме сокращений финансирования из США, восемь европейских стран и сам ЕС объявили или уже ввели сокращение своего финансирования программ развития на общую сумму 30 миллиардов евро в течение следующих четырех лет.

Администрация Трампа планирует использовать 250 млн долларов иностранной помощи на депортацию украинцев и гаитян - WP20.05.25, 14:31 • 10264 просмотра

Напомним

Всемирная продовольственная программа ООН (World Food Programme - WFP) объявила, что миру грозит массовая гибель людей из-за сокращения гуманитарной помощи США.

Лилия Набока

Лилия Набока

Новости Мира
Агентство США по международному развитию
Дональд Трамп
Европейский Союз
Brent
$63.64
Bitcoin
$108,978.20
S&P 500
$5,915.20
Tesla
$359.54
Газ TTF
$36.80
Золото
$3,347.61
Ethereum
$2,640.61