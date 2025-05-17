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Из-за сокращения помощи от США продукты для миллионов людей гниют на складах

Киев • УНН

 • 1162 просмотра

Из-за сокращения помощи США продовольственные пайки на 98 млн долларов, достаточные для 3,5 млн человек, портятся на складах. Администрация Трампа сократила программы, и запасы могут быть утилизированы.

Из-за сокращения помощи от США продукты для миллионов людей гниют на складах

Продовольственные пайки, которых хватило бы для обеспечения 3,5 млн человек в течение месяца, гниют на складах по всему миру из-за сокращения помощи со стороны Соединенных Штатов Америки (США). Гуманитарная помощь рискует стать непригодной для использования. Об этом сообщает агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Как заявили трое бывших сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) и двое экс-работников других гуманитарных организаций, запасы продовольствия застряли на четырех правительственных складах Соединенных Штатов Америки после того, как администрация Трампа в январе приняла решение о сокращении глобальных программ помощи.

Как пишет Reuters, некоторые запасы, срок годности которых истекает уже в июле, вероятно, будут уничтожены. Их утилизируют или используют в качестве корма для животных.

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По словам пятерых собеседников, на складах, которыми руководит Бюро гуманитарной помощи USAID, хранится от 60 000 до 66 000 метрических тонн продовольствия, полученного от американских фермеров и производителей.

В инвентарном списке складов, расположенных в Джибути (Южная Африка), Дубае и Хьюстоне, указано, что на них хранится более 66 000 тонн товаров, в частности высококалорийное печенье, растительное масло и обогащенное зерно.

Согласно документу, с которым ознакомилось агентство Reuters и который предоставил чиновник гуманитарной организации и который подтвердил источник в правительстве США, на сегодняшний день эти поставки оцениваются в более 98 миллионов долларов США.

Представитель Государственного департамента, который контролирует USAID, в ответ на подробные вопросы о запасах продовольствия заявил, что он работает над обеспечением бесперебойного продолжения программ помощи и их передачи до июля в рамках процесса ликвидации USAID.

USAID постоянно консультируется с партнерами о том, куда лучше всего распределить товары, находящиеся на предварительно подготовленных складах USAID, для использования в чрезвычайных программах до истечения срока их годности

- сказал представитель.

Согласно анализу Reuters, проведенному на основе данных Всемирной продовольственной программы, крупнейшей гуманитарной организации в мире, этим продовольствием можно было бы прокормить более миллиона людей в течение трех месяцев, или все население Газы в течение полутора месяцев.

По данным ООН, одна тонна продовольствия, обычно включающая зерновые, бобовые и масло, может удовлетворить ежедневные потребности примерно 1 660 человек.

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Ликвидация USAID и сокращение расходов на гуманитарную помощь президентом Дональдом Трампом происходят на фоне роста уровня голода в мире из-за конфликтов и изменения климата, которые приводят к тому, что все больше людей голодают, сводя на нет прогресс, достигнутый за десятилетие, отмечает Reuters.

По данным Всемирной продовольственной программы, 343 миллиона человек в мире сталкиваются с острой нехваткой продовольствия. Из них 1,9 миллиона человек страдают от катастрофического голода и находятся на грани голода. Большинство из них находятся в Газе и Судане, а также в отдельных районах Южного Судана, Гаити и Мали.

Напомним

27 февраля администрация США прекратила почти 5800 грантов USAID, сохранив лишь 500 на сумму 57 млрд долларов.   

10 марта Госсекретарь США сообщил о закрытии большинства программ USAID после 6-недельного анализа. Причиной стало нецелевое использование миллиардов долларов, что не соответствовало интересам США.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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