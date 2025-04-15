Белый дом хочет вдвое сократить бюджет Госдепартамента и USAID - Politico

Администрация президента США Дональда Трампа планирует обратиться в Конгресс с просьбой сократить бюджеты Государственного департамента и USAID почти вдвое. Об этом сообщает Politico со ссылкой на соответствующий документ, информирует УНН.

Отмечается, что согласно предложению на 2026 финансовый год Госдепу и USAID будет выделено 28,4 миллиарда долларов, по сравнению с 54,4 миллиарда долларов в принятом бюджете на 2025 финансовый год.

Это предложение отменит или существенно сократит многочисленные программы, включая те, которые способствуют развитию демократии, поддерживают образовательные и культурные обмены, помогают многонациональным учреждениям, направлены на борьбу с торговлей наркотиками и решают проблемы здравоохранения за рубежом