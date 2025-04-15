Белый дом хочет вдвое сократить бюджет Госдепартамента и USAID - Politico
Киев • УНН
Администрация Трампа планирует обратиться в Конгресс с просьбой сократить бюджеты Госдепа и USAID до 28,4 миллиарда долларов в 2026 году. Также рассматривается закрытие американских диппредставительств.
Администрация президента США Дональда Трампа планирует обратиться в Конгресс с просьбой сократить бюджеты Государственного департамента и USAID почти вдвое. Об этом сообщает Politico со ссылкой на соответствующий документ, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что согласно предложению на 2026 финансовый год Госдепу и USAID будет выделено 28,4 миллиарда долларов, по сравнению с 54,4 миллиарда долларов в принятом бюджете на 2025 финансовый год.
Это предложение отменит или существенно сократит многочисленные программы, включая те, которые способствуют развитию демократии, поддерживают образовательные и культурные обмены, помогают многонациональным учреждениям, направлены на борьбу с торговлей наркотиками и решают проблемы здравоохранения за рубежом
Авторы указывают, что администрация Трампа рассматривает возможность закрытия до трех десятков американских дипломатических представительств по всему миру.
"Это включает посольства США в Южной Африке и Сахеле, консульства в Европе и несколько посольств в Океании", - пишет издание.
Напомним
По данным The Wall Street Journal, федеральные расходы в США выросли с тех пор, как президент Дональд Трамп вступил в должность. Это произошло несмотря на то, что Департамент эффективности правительства (DOGE) Илона Маска сокращает контракты, рабочие места и закрывает программы разнообразия.
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