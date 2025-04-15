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Financial Times

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The Guardian

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Білий дім хоче вдвічі скоротити бюджет Держдепартаменту та USAID - Politico

Київ • УНН

 • 3980 перегляди

Адміністрація Трампа планує звернутися до Конгресу з проханням скоротити бюджети Держдепу та USAID до 28,4 мільярда доларів у 2026 році. Також розглядається закриття американських диппредставництв.

Білий дім хоче вдвічі скоротити бюджет Держдепартаменту та USAID - Politico

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує звернутися до Конгресу з проханням скоротити бюджети Державного департаменту та USAID майже вдвічі. Про це повідомляє Politico з посиланням на відповідний документ, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що згідно з пропозицією на 2026 фінансовий рік Держдепу та USAID буде виділено 28,4 мільярда доларів, порівняно з 54,4 мільярда доларів у прийнятому бюджеті на 2025 фінансовий рік.

Ця пропозиція скасує або суттєво скоротить численні програми, включно з тими, які сприяють розвитку демократії, підтримують освітні та культурні обміни, допомагають багатонаціональним установам, спрямовані на боротьбу з торгівлею наркотиками та вирішують проблеми охорони здоров’я за кордоном

- йдеться у статті.

Автори вказують, що адміністрація Трампа розглядає можливість закриття до трьох десятків американських дипломатичних представництв по всьому світу.

"Це включає посольства США в Південній Африці та Сахелі, консульства в Європі та кілька посольств в Океанії", - пише видання.

Нагадаємо

За даними The Wall Street Journal, федеральні витрати в США зросли відтоді, як президент Дональд Трамп вступив на посаду. Це сталося попри те, що Департамент ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска скорочує контракти, робочі місця та закриває програми різноманітності.

Суд у США дозволив DOGE Маска продовжувати скорочення в USAID29.03.25, 10:19 • 13599 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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