Білий дім хоче вдвічі скоротити бюджет Держдепартаменту та USAID - Politico
Київ • УНН
Адміністрація Трампа планує звернутися до Конгресу з проханням скоротити бюджети Держдепу та USAID до 28,4 мільярда доларів у 2026 році. Також розглядається закриття американських диппредставництв.
Адміністрація президента США Дональда Трампа планує звернутися до Конгресу з проханням скоротити бюджети Державного департаменту та USAID майже вдвічі. Про це повідомляє Politico з посиланням на відповідний документ, інформує УНН.
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Зазначається, що згідно з пропозицією на 2026 фінансовий рік Держдепу та USAID буде виділено 28,4 мільярда доларів, порівняно з 54,4 мільярда доларів у прийнятому бюджеті на 2025 фінансовий рік.
Ця пропозиція скасує або суттєво скоротить численні програми, включно з тими, які сприяють розвитку демократії, підтримують освітні та культурні обміни, допомагають багатонаціональним установам, спрямовані на боротьбу з торгівлею наркотиками та вирішують проблеми охорони здоров’я за кордоном
Автори вказують, що адміністрація Трампа розглядає можливість закриття до трьох десятків американських дипломатичних представництв по всьому світу.
"Це включає посольства США в Південній Африці та Сахелі, консульства в Європі та кілька посольств в Океанії", - пише видання.
Нагадаємо
За даними The Wall Street Journal, федеральні витрати в США зросли відтоді, як президент Дональд Трамп вступив на посаду. Це сталося попри те, що Департамент ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска скорочує контракти, робочі місця та закриває програми різноманітності.
Суд у США дозволив DOGE Маска продовжувати скорочення в USAID29.03.25, 10:19 • 13599 переглядiв