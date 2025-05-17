Через скорочення допомоги від США продукти для мільйонів людей гниють на складах

Продовольчі пайки, яких вистачило б для забезпечення 3,5 млн осіб протягом місяця, гниють на складах по всьому світу через скорочення допомоги з боку Сполучених Штатів Америки (США). Гуманітарна допомога ризикує стати непридатною для використання. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

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Як заявили троє колишніх співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і двоє експрацівників інших гуманітарних організацій, запаси продовольства застрягли на чотирьох урядових складах Сполучених Штатів Америки після того, як адміністрація Трампа в січні прийняла рішення про скорочення глобальних програм допомоги.

Як пише Reuters, деякі запаси, термін придатності яких закінчується вже в липні, ймовірно, будуть знищені. Їх утилізують або використають як корм для тварин.

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За словами п'ятьох співрозмовників, на складах, якими керує Бюро гуманітарної допомоги USAID, зберігається від 60 000 до 66 000 метричних тонн продовольства, отриманого від американських фермерів і виробників.

В інвентарному списку складів, розташованих у Джибуті (Південна Африка), Дубаї та Х'юстоні, зазначено, що на них зберігається понад 66 000 тонн товарів, зокрема висококалорійне печиво, рослинна олія та збагачене зерно.

Згідно з документом, з яким ознайомилося агентство Reuters і який надав чиновник гуманітарної організації і який підтвердило джерело в уряді США, на сьогоднішній день ці поставки оцінюються в понад 98 мільйонів доларів США.

Речник Державного департаменту, який контролює USAID, у відповідь на детальні запитання щодо запасів продовольства заявив, що він працює над забезпеченням безперебійного продовження програм допомоги та їх передачі до липня в рамках процесу ліквідації USAID.

USAID постійно консультується з партнерами щодо того, куди найкраще розподілити товари, що перебувають на попередньо підготовлених складах USAID, для використання в надзвичайних програмах до закінчення терміну їхньої придатності - сказав речник.

Згідно з аналізом Reuters, проведеним на основі даних Всесвітньої продовольчої програми, найбільшої гуманітарної організації у світі, цим продовольством можна було би прогодувати понад мільйон людей протягом трьох місяців, або все населення Гази протягом півтора місяців.

За даними ООН, одна тонна продовольства, що зазвичай включає зернові, бобові та олію, може задовольнити щоденні потреби приблизно 1 660 людей.

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Ліквідація USAID та скорочення витрат на гуманітарну допомогу президентом Дональдом Трампом відбуваються на тлі зростання рівня голоду в світі через конфлікти та зміну клімату, які призводять до того, що все більше людей голодують, зводячи нанівець прогрес, досягнутий за десятиліття, відзначає Reuters.

За даними Всесвітньої продовольчої програми, 343 мільйони людей у світі стикаються з гострою нестачею продовольства. З них 1,9 мільйона людей страждають від катастрофічного голоду і перебувають на межі голоду. Більшість з них знаходяться в Газі та Судані, а також в окремих районах Південного Судану, Гаїті та Малі.

Нагадаємо

27 лютого адміністрація США припинила майже 5800 грантів USAID, зберігши лише 500 на суму 57 млрд доларів.

10 березня Держсекретар США повідомив про закриття більшості програм USAID після 6-тижневого аналізу. Причиною стало нецільове використання мільярдів доларів, що не відповідало інтересам США.

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