USAID официально прекращает существование - Рубио

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Эксклюзив
14:32 • 3574 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
12:28 • 17753 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
12:17 • 20211 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 19125 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 35919 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 32293 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 50297 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 67723 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 65036 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 160456 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
3.7м/с
31%
750мм
Популярные новости
Украинский военный выжил после пыток оккупантов в Донецкой области: детали очередного военного преступления россиянPhoto10:34 • 12163 просмотра
Более 60 украинских военнопленных идентифицированы в колонии в чечне: что известно об их судьбе10:52 • 13072 просмотра
Генштаб о переданных вагнеровцами фалангах пальцев украинских бойцов: идут переговорные процессы11:34 • 14343 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo12:35 • 14408 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации12:47 • 13618 просмотра
публикации
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации12:47 • 14473 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo12:35 • 15335 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto12:28 • 17702 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
12:17 • 20164 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 50274 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Сергей Кислыця
Реджеп Тайип Эрдоган
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Донецкая область
Соединённые Штаты
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto13:11 • 6712 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 146874 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 176327 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 177999 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 165891 просмотра
Актуальное
Ми-8
Facebook
Таймс
Старлинк
Фокс Ньюс

USAID официально прекращает существование - Рубио

Киев • УНН

 • 822 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил в соцсети "Х" об официальном начале ликвидации Агентства США по международному развитию (USAID).

USAID официально прекращает существование - Рубио

Агентство США по международному развитию (USAID) официально переходит в стадию ликвидации. Об этом сообщил в соцсети "Х" Госсекретарь США Марко Рубио, передает УНН.

Детали

С января мы сэкономили налогоплательщикам десятки миллиардов долларов. А после того, как небольшой набор основных программ был передан в Государственный департамент, USAID официально переходит в режим ликвидации 

- написал Рубио.

Напомним 

Ранее УНН сообщал, что Соединенные Штаты Америки официально прекратили реализацию проектов USAID - отныне всей внешней помощью будет руководить Госдепартамент США.

Также сообщалось, что сокращение финансирования USAID, инициированное администрацией Трампа, может привести к более чем 14 миллионам дополнительных смертей к 2030 году.  

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Марко Рубио
Агентство США по международному развитию
Соединённые Штаты