USAID официально прекращает существование - Рубио
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил в соцсети "Х" об официальном начале ликвидации Агентства США по международному развитию (USAID).
Детали
С января мы сэкономили налогоплательщикам десятки миллиардов долларов. А после того, как небольшой набор основных программ был передан в Государственный департамент, USAID официально переходит в режим ликвидации
Напомним
Ранее УНН сообщал, что Соединенные Штаты Америки официально прекратили реализацию проектов USAID - отныне всей внешней помощью будет руководить Госдепартамент США.
Также сообщалось, что сокращение финансирования USAID, инициированное администрацией Трампа, может привести к более чем 14 миллионам дополнительных смертей к 2030 году.