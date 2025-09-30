$41.320.16
УНН Lite
Правительство США столкнулось с «утечкой мозгов»: за последнюю неделю 154 тысячи федеральных служащих уволились с работы

Киев • УНН

 • 126 просмотра

С 23 по 30 сентября 2025 года 154 тысячи государственных служащих покинули федеральные органы власти США, что стало крупнейшим оттоком кадров за почти 80 лет. Это привело к проблемам в прогнозировании погоды, безопасности пищевых продуктов, здравоохранении и космических проектах, в частности в NASA.

Правительство США столкнулось с «утечкой мозгов»: за последнюю неделю 154 тысячи федеральных служащих уволились с работы

С 23 по 30 сентября 2025 года 154 тысячи государственных служащих покинули федеральные органы власти в США. Это самый большой отток кадров за почти 80 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Официальные оформления стартуют уже 30 сентября для тех работников, которые воспользовались программой отложенного увольнения, что позволило им оставаться в штате до конца месяца. Выплата компенсаций при этом до сих пор остается краеугольным камнем стремлений президента Дональда Трампа сократить численность федеральной рабочей силы, соблюдая законодательство, и при этом избежать безумных бюджетных расходов на компенсации.

Не менее остро стоит вопрос о дальнейшей судьбе тех, кто, по данным Управления кадров федерального правительства, ушел из своих агентств еще несколько месяцев назад и фактически находится в оплачиваемом отпуске.

Потеря талантливых и опытных работников, экспертов и их знаний уже затрудняет для многих федеральных агентств выполнение их работы и обслуживание общественности США.

Негативное влияние уже зафиксировано в таких областях, как прогнозирование погоды, безопасность пищевых продуктов, здравоохранение и космические проекты.

Почти 4 тысячи сотрудников NASA воспользовались предложениями по компенсациям, предложенными администрацией Трампа в январе и апреле. Среди них – инженеры и специалисты по аэронавтике. Из-за этого программы исследований и инноваций на Луне и Марсе под огромной угрозой. Об этом сообщил президент Международной федерации профессиональных и технических инженеров Мэтт Биггс - глава профсоюза, представляющего 8 тысяч сотрудников NASA.

Министр здравоохранения и социальных служб Роберт Ф. Кеннеди-младший объявил еще в марте, что министерство сократит 10 тысяч сотрудников путем.

В Национальной метеорологической службе почти 200 человек ушли с должностей, что привело к потере технического персонала, обслуживающего прогностическое оборудование, и многих опытных метеорологов.

В целом сочетание компенсаций с другими стимулами для работников приведет к сокращению 300 тысяч федеральных работников до конца этого года, что будет означать уменьшение на госслужбе рабочей силы на 12,5% с 1 января 2026 г. Но при этом обеспечит экономию бюджетных средств в размере 28 миллиардов долларов. Также, по данным Бюро статистики труда, федеральная рабочая сила составляет менее 1,5% от всех занятых в фонде оплаты труда.

Напомним

Рекордсменом по сокращению занятости в правительстве после Второй мировой войны является 42-й президент-демократ Билл Клинтон. В течение восьми лет его президентства (два срока) Клинтон руководил сокращением федеральной рабочей силы более чем на 430 тысяч человек, или около 20%. В то же время, в течение президентского срока Клинтона, на волне технологического бума было создано более 22 миллионов рабочих мест в частном секторе, благодаря чему сокращение федеральной рабочей силы не оставило заметного отпечатка на общем рынке труда.

Лилия Подоляк

