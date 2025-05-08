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The New York Times

У США рекордна дитяча смертність від грипу за 15 років: 216 летальних випадків

Київ • УНН

 • 3258 перегляди

У США зафіксували найвищий показник дитячої смертності від грипу за 15 років – 216 випадків. Експерти пов'язують це зі скептичним ставленням до вакцинації.

У США рекордна дитяча смертність від грипу за 15 років: 216 летальних випадків

Цього сезону у різних регіонах США грип забрав життя 216 дітей по всій країні, що є найбільшою кількістю за останні роки. Найвищий показник дитячої смертності зафіксували у Нью-Йорку. Експерти пов'язують це зі скептичним ставленням людей до вакцинації та політикою міністерства охорони країни країни, яке таке ставлення заохочує. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Washington Post.

Деталі

За даними Центрів контролю та профілактики захворювань США (CDC), щонайменше 216 дітей померли від грипу у США минулого сезону грипу. Це є найвищим показником дитячої смертності від цієї хвороби за останні 15 років.

За інформацією видання, рекордну кількість дитячих смертей протягом сезону 2024-25 років зафіксували у Нью-Йорку, де померло 25 дітей. Комісар охорони здоров'я штату звинуватив у цьому скептицизм щодо вакцин.

7 травня місцеві органи охорони здоров'я попередили про небезпеку дезінформації про вакцини.

"Дезінформація щодо вакцин останніми роками сприяла зростанню небажання вакцинуватися та зниженню рівня вакцинації. Вакцини - це найкращий захист, який у нас є, і він рятує життя", - заявив у пресрелізі комісар охорони здоров’я штату Нью-Йорк Джеймс Макдональд.

За словами Макдональда, лише одна дитина з 25 померлих у Нью-Йорку була вакцинована. П'ятеро дітей були занадто малі, щоб отримати вакцину.

Найвища смертність за останні 15 років

За даними Американської асоціації лікарень, цей сезон ознаменувався найвищою кількістю смертей. Більше смертей від грипу було зафіксовано лише у 2009-2010 років, коли померло 288 дітей.

Центри контролю та профілактики захворювань рекомендують людям старше 6 місяців вакцинуватися проти грипу кожного сезону. Тим, хто захворів на грип, CDC рекомендує розпочинати лікування рецептурними противірусними препаратами "якомога раніше, і це особливо важливо для пацієнтів з підвищеним ризиком тяжкого перебігу захворювання".

Рівень вакцинації проти грипу знижується в останні роки

За даними CDC, рівень вакцинації проти грипу серед дітей та дорослих у країні загалом знижується в останні роки, особливо після пандемії коронавірусу.

У березні газета The Washington Post повідомила про збільшення кількості госпіталізацій з грипом серед дітей віком від 5 до 17 років.

Як зазначає видання, експерти з охорони здоров'я б'ють на сполох через те, що, за їхніми словами, зростаюча хвиля вагань щодо вакцинації, частково підживлювана федеральними посадовцями, зокрема міністром охорони здоров'я та соціальних служб Робертом Ф. Кеннеді-молодшим, який є відомим скептиком щодо вакцинації.

Адміністрація Трампа також скасувала або відклала щонайменше два засідання консультативної групи з питань вакцинації цього року, які мали допомогти вибрати склад вакцини проти грипу на наступну зиму, зазначено у публікації.

Вакцинація у цифрах

Близько 55,4% дітей у США віком від 6 місяців до 17 років отримали щонайменше одну дозу вакцини проти грипу протягом сезону 2023-24 років. Це на 2% менше ніж у сезоні 2022-23 років та майже на 8% менше, ніж у сезоні 2019-2020 років.

Найвищий показник із вакцинації дітей у сезоні 2023-24 років проти грипу у Массачусетс – 75,1% осіб. А найнижчий – у Міссісіпі – 35,4%. Нью-Йорку посів шосте місце – 64,6%.

В Україні захворюваність на ГРВІ впала на 15%, але віруси грипу ще циркулюють - МОЗ07.05.25, 09:08 • 3484 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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