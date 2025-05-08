В США рекордная детская смертность от гриппа за 15 лет: 216 летальных исходов

В этом сезоне в разных регионах США грипп унес жизни 216 детей по всей стране, что является наибольшим количеством за последние годы. Самый высокий показатель детской смертности зафиксировали в Нью-Йорке. Эксперты связывают это со скептическим отношением людей к вакцинации и политикой министерства здравоохранения страны, которое такое отношение поощряет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Детали

По данным Центров контроля и профилактики заболеваний США (CDC), по меньшей мере 216 детей умерли от гриппа в США в прошлом сезоне гриппа. Это является самым высоким показателем детской смертности от этой болезни за последние 15 лет.

По информации издания, рекордное количество детских смертей в течение сезона 2024-25 годов зафиксировали в Нью-Йорке, где умерло 25 детей. Комиссар здравоохранения штата обвинил в этом скептицизм в отношении вакцин.

7 мая местные органы здравоохранения предупредили об опасности дезинформации о вакцинах.

"Дезинформация относительно вакцин в последние годы способствовала росту нежелания вакцинироваться и снижению уровня вакцинации. Вакцины - это лучшая защита, которая у нас есть, и она спасает жизни", - заявил в пресс-релизе комиссар здравоохранения штата Нью-Йорк Джеймс Макдональд.

По словам Макдональда, только один ребенок из 25 умерших в Нью-Йорке был вакцинирован. Пятеро детей были слишком малы, чтобы получить вакцину.

Самая высокая смертность за последние 15 лет

По данным Американской ассоциации больниц, этот сезон ознаменовался самым высоким количеством смертей. Больше смертей от гриппа было зафиксировано только в 2009-2010 годах, когда умерло 288 детей.

Центры контроля и профилактики заболеваний рекомендуют людям старше 6 месяцев вакцинироваться против гриппа каждый сезон. Тем, кто заболел гриппом, CDC рекомендует начинать лечение рецептурными противовирусными препаратами "как можно раньше, и это особенно важно для пациентов с повышенным риском тяжелого течения заболевания".

Уровень вакцинации против гриппа снижается в последние годы

По данным CDC, уровень вакцинации против гриппа среди детей и взрослых в стране в целом снижается в последние годы, особенно после пандемии коронавируса.

В марте газета The Washington Post сообщила об увеличении количества госпитализаций с гриппом среди детей в возрасте от 5 до 17 лет.

Как отмечает издание, эксперты по здравоохранению бьют тревогу из-за того, что, по их словам, растущая волна колебаний относительно вакцинации, частично подпитываемая федеральными должностными лицами, в частности министром здравоохранения и социальных служб Робертом Ф. Кеннеди-младшим, который является известным скептиком относительно вакцинации.

Администрация Трампа также отменила или отложила по меньшей мере два заседания консультативной группы по вопросам вакцинации в этом году, которые должны были помочь выбрать состав вакцины против гриппа на следующую зиму, указано в публикации.

Вакцинация в цифрах

Около 55,4% детей в США в возрасте от 6 месяцев до 17 лет получили по меньшей мере одну дозу вакцины против гриппа в течение сезона 2023-24 годов. Это на 2% меньше, чем в сезоне 2022-23 годов и почти на 8% меньше, чем в сезоне 2019-2020 годов.

Самый высокий показатель по вакцинации детей в сезоне 2023-24 годов против гриппа в Массачусетс - 75,1% человек. А самый низкий - в Миссисипи - 35,4%. Нью-Йорке занял шестое место - 64,6%.

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