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В Украине заболеваемость ОРВИ упала на 15%, но вирусы гриппа еще циркулируют - Минздрав

Киев • УНН

 • 538 просмотра

Заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 снизилась на 15%, но вирусы гриппа циркулируют в 12 регионах. С начала эпидсезона переболело 4 431 715 человек.

В Украине заболеваемость ОРВИ упала на 15%, но вирусы гриппа еще циркулируют - Минздрав

Заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 по Украине продолжает снижаться - на 15% меньше заболевших, чем неделей ранее, однако вирусы гриппа до сих пор циркулируют в 12 регионах страны, сообщили в Минздраве Украины в среду, пишет УНН.

С 28 апреля по 4 мая в стране переболело 99 974 человека, из них 60 968 - дети. В больницы попало 2 709 пациентов с осложнениями ОРВИ, из них 1 632 ребенка. Все получили необходимую медицинскую помощь.

- сообщили в Минздраве.

Во всех регионах Украины, как указано, пока не превышены уровни заболеваемости - зафиксирован предэпидемический уровень. По данным ЦОЗ, уровень заболеваемости ОРВИ по Украине - на 42,6% ниже эпидпорога.

Однако, вирусы гриппа до сих пор циркулируют в 12 регионах страны. Пик заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 в Украине в этом эпидсезоне был зафиксирован в феврале. В течение апреля и первой недели мая наблюдается постоянное уменьшение количества новых случаев

- отметили в Минздраве.

Ситуация с начала эпидсезона

В общем, с начала эпидсезона 2024/2025 с 30 сентября 2024 года по 27 апреля 2025 года, ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 4 431 715 человек. Это на 3,8% меньше, чем в предыдущем эпидсезоне. Среди общего количества пациентов с ОРВИ по результатам тестирования установлено 21 102 случая заболевания COVID-19. Всего за это время зарегистрировано 188 летальных случаев от осложнений гриппа, COVID-19 и ОРВИ.

Ученые призвали администрацию Трампа бороться с угрозой пандемии птичьего гриппа29.04.25, 11:55 • 4234 просмотра

Юлия Шрамко

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