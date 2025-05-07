В Україні захворюваність на ГРВІ впала на 15%, але віруси грипу ще циркулюють - МОЗ
Київ • УНН
Захворюваність на ГРВІ, грип та COVID-19 знизилась на 15%, але віруси грипу циркулюють у 12 регіонах. З початку епідсезону перехворіло 4 431 715 людей.
Захворюваність на ГРВІ, грип та COVID-19 по Україні продовжує знижуватись - на 15% менше захворілих, ніж тижнем раніше, утім, віруси грипу досі циркулюють в 12 регіонах країни, повідомили у МОЗ України у середу, пише УНН.
З 28 квітня по 4 травня в країні перехворіло 99 974 людей, із них 60 968 - діти. До лікарень потрапило 2 709 пацієнтів з ускладненнями ГРВІ, із них 1 632 дітей. Усі отримали необхідну медичну допомогу.
У всіх регіонах України, як вказано, наразі не перевищено рівні захворюваності - зафіксовано передепідемічний рівень. За даними ЦГЗ, рівень захворюваності на ГРВІ по Україні - на 42,6% нижче епідпорога.
Однак, віруси грипу досі циркулюють в 12 регіонах країни. Пік захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 в Україні цього епідсезону був зафіксований у лютому. Протягом квітня та першого тижня травня спостерігається постійне зменшення кількості нових випадків
Ситуація з початку епідсезону
Загалом, з початку епідсезону 2024/2025 з 30 вересня 2024 року по 27 квітня 2025 року, на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 4 431 715 людей. Це на 3,8% менше, ніж попереднього епідсезону. Серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ за результатами тестування встановлено 21 102 випадки захворювання на COVID-19. Загалом за цей час зареєстровано 188 летальних випадків від ускладнень грипу, COVID-19 та ГРВІ.
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