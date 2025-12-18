Адміністрація Трампа ініціює федеральну заборону на медичну допомогу трансгендерним дітям

Міністерство охорони здоров'я у Вашингтоні. Фото: AP

Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб США (HHS) представило пакет регуляторних заходів, що мають на меті фактично зупинити надання медичної допомоги неповнолітнім, спрямованої на зміну гендерної приналежності. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Нові правила передбачають припинення фінансування через державні програми Medicaid та Medicare для тих лікарень, які продовжують практикувати подібне лікування для дітей.

Фінансовий тиск та регуляторні обмеження

Запропоновані зміни є найрадикальнішим кроком адміністрації Дональда Трампа у сфері обмеження прав трансгендерних американців. Зокрема, йдеться про повну заборону використання федеральних коштів для проведення хірургічних операцій, гормональної терапії та застосування блокаторів статевого дозрівання для осіб до 18 років.

Це не медицина, це недбалість. Процедури, що відкидають стать, позбавляють дітей їхнього майбутнього – заявив міністр охорони здоров’я Роберт Ф. Кеннеді-молодший під час пресконференції.

Загрози та критика з боку медичної спільноти

Ініціатива адміністрації безпосередньо загрожує доступу до медичних послуг у двох десятках штатів, де ці процедури наразі є законними. Правозахисні групи та провідні медичні організації США вже висловили рішучий протест, наголошуючи, що такі заходи суперечать науково обґрунтованим протоколам лікування та ставлять під загрозу життя молоді.

Ключові наслідки нових правил:

Медзаклади можуть втратити державне страхування Medicaid, якщо не припинять практику гендерного догляду для дітей.

Питання, які раніше вирішувалися на рівні "лікар-пацієнт", тепер регулюються прямими федеральними наказами.

Експерти попереджають про можливе зростання кількості самогубств серед ЛГБТК+ молоді через раптове припинення терапії.

Численні зусилля, які ми бачимо з боку федеральних законодавців, спрямовані на позбавлення трансгендерної та небінарної молоді необхідної медичної допомоги, викликають глибоке занепокоєння – наголосив Родріго Хенг-Лехтінен з організації The Trevor Project.

