Администрация Трампа инициирует федеральный запрет на медицинскую помощь трансгендерным детям

Киев • УНН

 • 66 просмотра

В США представили пакет регуляторных мер, направленных на прекращение оказания медицинской помощи несовершеннолетним, направленной на изменение гендерной принадлежности.

Администрация Трампа инициирует федеральный запрет на медицинскую помощь трансгендерным детям
Министерство здравоохранения в Вашингтоне. Фото: AP

Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) представило пакет регуляторных мер, направленных на фактическое прекращение оказания медицинской помощи несовершеннолетним, направленной на изменение гендерной принадлежности. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

Новые правила предусматривают прекращение финансирования через государственные программы Medicaid и Medicare для тех больниц, которые продолжают практиковать подобное лечение для детей.

Финансовое давление и регуляторные ограничения

Предложенные изменения являются самым радикальным шагом администрации Дональда Трампа в сфере ограничения прав трансгендерных американцев. В частности, речь идет о полном запрете использования федеральных средств для проведения хирургических операций, гормональной терапии и применения блокаторов полового созревания для лиц до 18 лет.

Это не медицина, это халатность. Процедуры, отвергающие пол, лишают детей их будущего 

– заявил министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший во время пресс-конференции.

Угрозы и критика со стороны медицинского сообщества

Инициатива администрации непосредственно угрожает доступу к медицинским услугам в двух десятках штатов, где эти процедуры сейчас являются законными. Правозащитные группы и ведущие медицинские организации США уже выразили решительный протест, подчеркивая, что такие меры противоречат научно обоснованным протоколам лечения и ставят под угрозу жизнь молодежи.

Ключевые последствия новых правил:

  • Медучреждения могут потерять государственное страхование Medicaid, если не прекратят практику гендерного ухода для детей.
    • Вопросы, которые ранее решались на уровне "врач-пациент", теперь регулируются прямыми федеральными приказами.
      • Эксперты предупреждают о возможном росте числа самоубийств среди ЛГБТК+ молодежи из-за внезапного прекращения терапии.

        Многочисленные усилия, которые мы видим со стороны федеральных законодателей, направленные на лишение трансгендерной и небинарной молодежи необходимой медицинской помощи, вызывают глубокое беспокойство 

        – подчеркнул Родриго Хенг-Лехтинен из организации The Trevor Project.

