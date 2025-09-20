У США ключовий комітет припиняє рекомендувати дорослим вакцинацію від COVID-19

Ключовий консультативний комітет у США з вакцинації проголосував за те, щоб припинити рекомендувати всім дорослим вакцинацію від COVID-19, яка досі була офіційно схвалена для більшості американців щорічно з початку пандемії, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Консультативний комітет із практики імунізації (ACIP) також з невеликою перевагою проголосував проти просування рецептів на вакцину від COVID-19.

Під час дводенних засідань ACIP змінив свої рекомендації щодо комбінованої вакцини проти кору, паротиту, краснухи та вітряної віспи (MMRV) та відклав проведення голосування щодо вакцини проти гепатиту B.

Міністр охорони здоров'я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший, який скептично ставиться до вакцинації, у червні звільнив усіх 17 членів комітету та особисто призначив їх наступників, що викликало бурхливу реакцію в медичній спільноті.

У п'ятницю ACIP провів обговорення вакцини від COVID-19, яка протягом останніх кількох років була звичайною рекомендацією, як і щорічне щеплення від грипу.

ACIP проголосувала проти широкої підтримки рекомендації вакцинації, у тому числі для груп високого ризику, таких як люди старше 65 років.

Натомість було вирішено, що рішення може бути ухвалене самостійно після консультації з медичним працівником.

У травні федеральний уряд у США припинив рекомендувати вакцини від COVID-19 здоровим вагітним жінкам та дітям.

У четвер ACIP проголосував проти рекомендації комбінованої вакцини MMRV для дітей віком до чотирьох років. Але у п'ятницю вони вирішили схвалити два окремі щеплення – комбіновану від кору, паротиту та краснухи, а також від вітряної віспи.

Американська медична асоціація, яка представляє лікарів та студентів-медиків, заявила, що нові рекомендації щодо вакцинації проти кору, паротиту та краснухи "залишають батьків збентеженими".

ACIP також відклав голосування щодо того, чи слід новонародженим, чиї матері під час вагітності отримали негативний результат тесту на гепатит B, автоматично робити щеплення від вірусу.

Центри контролю та профілактики захворювань (CDC) рекомендують вакцинацію дітей від гепатиту B при народженні з 1991 року.

З того часу кількість випадків цього потенційно смертельного захворювання знизилася серед осіб віком 19 років і молодше, що, на думку експертів та CDC, пов'язане з впровадженням вакцини проти гепатиту B.

Доповнення

Позиція Роберта Ф. Кеннеді-молодшого щодо вакцинації перебуває під пильною увагою з моменту його вступу на посаду у січні. За час свого перебування на посаді Кеннеді провів радикальні реформи CDC. У червні він замінив членів консультативної групи з вакцинації і наприкінці серпня звільнив її голову С'юзан Монарес, що спровокувало відставку групи високопосадовців на знак протесту.

У середу доктор Монарес повідомила Сенату, що вона була звільнена за відмову схвалити зміни в вакцинації, "незважаючи на наукові дані". Раніше цього місяця Кеннеді заявив, що звільнив доктора Монарес, оскільки, на його думку, їхня взаємодія з нею продемонструвала її ненадійність.

Лікарі та експерти в галузі охорони здоров'я розкритикували міністра охорони здоров'я за те, що він уже давно ставить під сумнів безпеку та ефективність низки вакцин, хоча на слуханнях у Сенаті за твердженням його кандидатури він заявив, що "не збирається їх скасовувати".