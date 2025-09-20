В США ключевой комитет прекращает рекомендовать взрослым вакцинацию от COVID-19

Ключевой консультативный комитет в США по вакцинации проголосовал за то, чтобы прекратить рекомендовать всем взрослым вакцинацию от COVID-19, которая до сих пор была официально одобрена для большинства американцев ежегодно с начала пандемии, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Консультативный комитет по практике иммунизации (ACIP) также с небольшим перевесом проголосовал против продвижения рецептов на вакцину от COVID-19.

Во время двухдневных заседаний ACIP изменил свои рекомендации по комбинированной вакцине против кори, паротита, краснухи и ветряной оспы (MMRV) и отложил проведение голосования по вакцине против гепатита B.

Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший, скептически относящийся к вакцинации, в июне уволил всех 17 членов комитета и лично назначил их преемников, что вызвало бурную реакцию в медицинском сообществе.

В пятницу ACIP провел обсуждение вакцины от COVID-19, которая в течение последних нескольких лет была обычной рекомендацией, как и ежегодная прививка от гриппа.

ACIP проголосовал против широкой поддержки рекомендации вакцинации, в том числе для групп высокого риска, таких как люди старше 65 лет.

Вместо этого было решено, что решение может быть принято самостоятельно после консультации с медицинским работником.

В мае федеральное правительство в США прекратило рекомендовать вакцины от COVID-19 здоровым беременным женщинам и детям.

В четверг ACIP проголосовал против рекомендации комбинированной вакцины MMRV для детей в возрасте до четырех лет. Но в пятницу они решили одобрить две отдельные прививки – комбинированную от кори, паротита и краснухи, а также от ветряной оспы.

Американская медицинская ассоциация, представляющая врачей и студентов-медиков, заявила, что новые рекомендации по вакцинации против кори, паротита и краснухи "оставляют родителей в замешательстве".

ACIP также отложил голосование по вопросу о том, следует ли новорожденным, чьи матери во время беременности получили отрицательный результат теста на гепатит B, автоматически делать прививки от вируса.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют вакцинацию детей от гепатита B при рождении с 1991 года.

С тех пор количество случаев этого потенциально смертельного заболевания снизилось среди лиц в возрасте 19 лет и младше, что, по мнению экспертов и CDC, связано с внедрением вакцины против гепатита B.

Дополнение

Позиция Роберта Ф. Кеннеди-младшего относительно вакцинации находится под пристальным вниманием с момента его вступления в должность в январе. За время своего пребывания на посту Кеннеди провел радикальные реформы CDC. В июне он заменил членов консультативной группы по вакцинации и в конце августа уволил ее председателя Сьюзан Монарес, что спровоцировало отставку группы высокопоставленных чиновников в знак протеста.

В среду доктор Монарес сообщила Сенату, что она была уволена за отказ одобрить изменения в вакцинации, "несмотря на научные данные". Ранее в этом месяце Кеннеди заявил, что уволил доктора Монарес, поскольку, по его мнению, их взаимодействие с ней продемонстрировало ее ненадежность.

Врачи и эксперты в области здравоохранения раскритиковали министра здравоохранения за то, что он уже давно ставит под сомнение безопасность и эффективность ряда вакцин, хотя на слушаниях в Сенате по утверждению его кандидатуры он заявил, что "не собирается их отменять".