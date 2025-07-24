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З вакцин проти грипу у США приберуть консервант, який лякав активаксерів

Київ • УНН

 • 1070 перегляди

Рішення міністра охорони здоров'я підтримав новий склад Консультативного комітету з питань практики імунізації.

З вакцин проти грипу у США приберуть консервант, який лякав активаксерів

Міністр охорони здоров’я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший офіційно скасував федеральні рекомендації щодо всіх вакцин проти грипу, що містять тімеросал - консервант на основі ртуті. Про це повідомляє The New York Times, інформує УНН.

Деталі

Це рішення підтримав новий склад Консультативного комітету з питань практики імунізації, призначений самим Кеннеді після раптового звільнення всіх 17 попередніх членів.

Ми закликаємо світові органи охорони здоров’я наслідувати цей розсудливий приклад для захисту дітей у всьому світі

- заявив Кеннеді.

Рішення не означає заборону вакцин з тімеросалом, проте страхові компанії більше не зобов’язані покривати їхню вартість, що може ускладнити доступ до щеплень у віддалених районах, де використовують багатодозові флакони.

Попри десятки досліджень, що підтверджують безпеку тімеросалу, антивакцинальні активісти продовжують заявляти про його "токсичність".

У США вакцини від COVID-19 більше не рекомендуються дітям та вагітним27.05.25, 22:25 • 3337 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Здоров'яНовини Світу
Роберт Френсіс Кеннеді-молодший
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