З вакцин проти грипу у США приберуть консервант, який лякав активаксерів
Київ • УНН
Рішення міністра охорони здоров'я підтримав новий склад Консультативного комітету з питань практики імунізації.
Міністр охорони здоров’я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший офіційно скасував федеральні рекомендації щодо всіх вакцин проти грипу, що містять тімеросал - консервант на основі ртуті. Про це повідомляє The New York Times, інформує УНН.
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Це рішення підтримав новий склад Консультативного комітету з питань практики імунізації, призначений самим Кеннеді після раптового звільнення всіх 17 попередніх членів.
Ми закликаємо світові органи охорони здоров’я наслідувати цей розсудливий приклад для захисту дітей у всьому світі
Рішення не означає заборону вакцин з тімеросалом, проте страхові компанії більше не зобов’язані покривати їхню вартість, що може ускладнити доступ до щеплень у віддалених районах, де використовують багатодозові флакони.
Попри десятки досліджень, що підтверджують безпеку тімеросалу, антивакцинальні активісти продовжують заявляти про його "токсичність".
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