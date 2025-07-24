Из вакцин против гриппа в США уберут консервант, который пугал антиваксеров

Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший официально отменил федеральные рекомендации по всем вакцинам против гриппа, содержащим тимеросал - консервант на основе ртути. Об этом сообщает The New York Times, информирует УНН.

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Это решение поддержал новый состав Консультативного комитета по вопросам практики иммунизации, назначенный самим Кеннеди после внезапного увольнения всех 17 предыдущих членов.

Мы призываем мировые органы здравоохранения последовать этому благоразумному примеру для защиты детей во всем мире - заявил Кеннеди.

Решение не означает запрет вакцин с тимеросалом, однако страховые компании больше не обязаны покрывать их стоимость, что может усложнить доступ к прививкам в отдаленных районах, где используются многодозовые флаконы.

Несмотря на десятки исследований, подтверждающих безопасность тимеросала, антивакцинальные активисты продолжают заявлять о его "токсичности".

В США вакцины от COVID-19 больше не рекомендуются детям и беременным