Из вакцин против гриппа в США уберут консервант, который пугал антиваксеров

$41.770.00
48.980.12
ukenru
ЕС призвал Китай надавить на путина для прекращения войны рф против Украины
07:16 • 1336 просмотра
ЕС призвал Китай надавить на путина для прекращения войны рф против Украины
23 июля, 20:24 • 21902 просмотра
"Государство не будет мешать тем, кто работает честно": правительство утвердило мораторий на проверки бизнеса
23 июля, 20:09 • 56639 просмотра
Пентагон и Госдеп США одобрили продажу Украине военной помощи на 322 млн долларов
23 июля, 20:05 • 37579 просмотра
Самому младшему – 27 лет, самому старшему – 66 лет. Часть была в неволе более 3 лет: детали освобождения из плена защитников Украины
23 июля, 19:49 • 36862 просмотра
Более 1,2 тыс. человек примут участие в обмене между Украиной и рф – Умеров
23 июля, 16:26 • 66348 просмотра
Все нормы для независимости антикоррупционных институций будут: Зеленский предложит Раде законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка"
Эксклюзив
23 июля, 16:25 • 111430 просмотра
Mirage-2000: инцидент без пострадавших и проверка системы на прочность – украинская авиация действует слаженно
Эксклюзив
23 июля, 12:48 • 62095 просмотра
Госслужащий под следствием: почему кейс Зимы — репутационный риск для Нацбанка
Эксклюзив
23 июля, 12:21 • 86614 просмотра
Михаил Пинкевич – капитан 1 ранга в отставке о формировании ВМС ВСУ и первых миссиях НАТО в Украине
Эксклюзив
23 июля, 10:37 • 197247 просмотра
Инструмент сохранения бизнеса: юристы о преимуществах превентивной реструктуризации для компаний и банков
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
1м/с
56%
748мм
Популярные новости
40 лет тюрьмы и штраф в $2 млн: врач Мэттью Перри признал вину в смерти актера23 июля, 22:27 • 17261 просмотра
В Кабмине произошли кадровые ротации: кто получил высокие должности23 июля, 22:48 • 27234 просмотра
Украина выдвинула три ключевых приоритета на переговорах в Стамбуле - Умеров24 июля, 01:40 • 28650 просмотра
Одесский Привоз охвачен огнем после вражеской атаки02:54 • 25126 просмотра
Вражеская атака разрушила 9-этажку в Одессе, есть угроза обрушения04:30 • 35177 просмотра
публикации
Имитация борьбы за пациентов: как нардеп Кузьминых превратил подкомитет по фармации в инструмент лоббизма олигархов06:41 • 7380 просмотра
Mirage-2000: инцидент без пострадавших и проверка системы на прочность – украинская авиация действует слаженно
Эксклюзив
23 июля, 16:25 • 111430 просмотра
Инструмент сохранения бизнеса: юристы о преимуществах превентивной реструктуризации для компаний и банков
Эксклюзив
23 июля, 10:37 • 197247 просмотра
Третий раунд переговоров в Стамбуле: каковы главные цели и чего стоит ожидать23 июля, 06:28 • 253520 просмотра
Знак зодиака Лев: характеристика самого яркого огненного знака23 июля, 05:00 • 283923 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Сергей Кислыця
Хакан Фидан
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Турция
Стамбул
Соединённые Штаты
Франция
Реклама
УНН Lite
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ22 июля, 16:54 • 153708 просмотра
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 273982 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 359930 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 365811 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 355676 просмотра
Актуальное
MIM-23 Hawk
М2 Брэдли
Forbes
Дассо Мираж 2000
Микоян МиГ-29

Из вакцин против гриппа в США уберут консервант, который пугал антиваксеров

Киев • УНН

 • 858 просмотра

Решение министра здравоохранения поддержал новый состав Консультативного комитета по вопросам практики иммунизации.

Из вакцин против гриппа в США уберут консервант, который пугал антиваксеров

Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший официально отменил федеральные рекомендации по всем вакцинам против гриппа, содержащим тимеросал - консервант на основе ртути. Об этом сообщает The New York Times, информирует УНН.

Детали

Это решение поддержал новый состав Консультативного комитета по вопросам практики иммунизации, назначенный самим Кеннеди после внезапного увольнения всех 17 предыдущих членов.

Мы призываем мировые органы здравоохранения последовать этому благоразумному примеру для защиты детей во всем мире

- заявил Кеннеди.

Решение не означает запрет вакцин с тимеросалом, однако страховые компании больше не обязаны покрывать их стоимость, что может усложнить доступ к прививкам в отдаленных районах, где используются многодозовые флаконы.

Несмотря на десятки исследований, подтверждающих безопасность тимеросала, антивакцинальные активисты продолжают заявлять о его "токсичности".

В США вакцины от COVID-19 больше не рекомендуются детям и беременным27.05.2025, 22:25 • 3337 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЗдоровьеНовости Мира
Роберт Ф. Кеннеди-младший
Нью-Йорк Таймс
Соединённые Штаты
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9