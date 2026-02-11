FDA відмовляється розглядати нову мРНК-вакцину Moderna проти грипу - AP

$43.030.02
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 20164 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 23375 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 22177 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 25188 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 21842 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 17880 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 21366 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47 • 26655 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
10 лютого, 12:43 • 17047 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Теги
Автори
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 25415 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 32006 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов'язані зі зміною меж і призначенням ділянки10 лютого, 12:05 • 28583 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 44181 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 51792 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 22838 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 24727 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 24308 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 49976 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 51698 перегляди
FDA відмовляється розглядати нову мРНК-вакцину Moderna проти грипу - AP

Київ • УНН

 • 44 перегляди

FDA відмовило Moderna в розгляді заявки на нову мРНК-вакцину проти грипу, посилаючись на неадекватність клінічних випробувань. Агентство висловило заперечення щодо порівняння вакцини з "найкращим доступним стандартом лікування в США".

FDA відмовляється розглядати нову мРНК-вакцину Moderna проти грипу - AP

Американська адміністрація з контролю за продуктами харчування та ліками (FDA) відмовляється розглядати заявку компанії Moderna на нову вакцину проти грипу, виготовлену за допомогою технології мРНК, яка була відзначена Нобелівською премією. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

Це повідомлення є ще одним свідченням посиленого контролю FDA за вакцинами під керівництвом міністра охорони здоров'я Роберта Ф. Кеннеді-молодшого, особливо за тими, що використовують технологію мРНК, яку він критикував до і після того, як став головним чиновником у сфері охорони здоров'я країни.

Moderna отримала від FDA так званий лист "відмови в реєстрації", в якому висловлювалися заперечення щодо проведення клінічних випробувань на 40 000 осіб, в ході яких нова вакцина порівнювалася з однією зі стандартних вакцин проти грипу, що використовуються сьогодні. За результатами випробувань було зроблено висновок, що нова вакцина є дещо ефективнішою для дорослих віком від 50 років, ніж стандартна вакцина

 - йдеться в публікації Associated Press.

Водночас у листі директора FDA з питань вакцин доктора Віная Прасада йдеться про те, що агентство не вважає заявку такою, що містить "адекватне та добре контрольоване випробування", оскільки в ній не порівнювалася нова вакцина з "найкращим доступним стандартом лікування в США на момент проведення дослідження". У тому ж листі Прасада вказувалося на деякі рекомендації, які чиновники FDA надали Moderna в 2024 році за адміністрації Байдена, але які Moderna не виконала.

Крім того, у цих рекомендаціях йшлося про те, що використання стандартної дози вакцини проти грипу, яку обрала компанія, є прийнятним, але для учасників дослідження віком 65 років і старше краще використовувати вакцину іншої марки, спеціально рекомендовану для людей похилого віку. Проте, за словами Moderna, FDA погодилася дозволити продовжити дослідження, як і планувалося спочатку.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який забороняє фінансування досліджень з підвищення функцій, які покращують патогени.

Тим часом країни-члени ВООЗ розробили угоду про обмін медичними технологіями для підготовки до майбутніх пандемій. Угода стимулюватиме передачу технологій, але на умовах взаємної згоди.

Євген Устименко

Здоров'яНовини Світу
Роберт Френсіс Кеннеді-молодший
Ассошіейтед Прес
Всесвітня організація охорони здоров'я
Дональд Трамп